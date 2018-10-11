Русская православная церковь будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинополем, — об этом заявили в пресс-службе патриарха Кирилла.

Такая реакция вызвана сегодняшним решением константинопольского Синода, который прекратил действие Томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. А такжее предоставил самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви» статус каноничных.

Все происходящее – это реализация дорожной карты по предоставлению автокефалии украинской церкви, которая планировалась на протяжении всего года, — сказал «Эху» диакон Андрей Кураев:

Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также сказал, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия и перешел красную черту.