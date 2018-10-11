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20:03, 11 октября 2018

Русская православная церковь будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинополем

Русская православная церковь будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинополем, — об этом заявили в пресс-службе патриарха Кирилла.
Такая реакция вызвана сегодняшним решением константинопольского Синода, который прекратил действие Томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. А такжее предоставил самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви» статус каноничных.
Все происходящее – это реализация дорожной карты по предоставлению автокефалии украинской церкви, которая планировалась на протяжении всего года, — сказал «Эху» диакон Андрей Кураев:
Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также сказал, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия и перешел красную черту.

Комментарии

106

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grashupfer 11 октября 2018 | 20:26

Ничего... Ежли совсем худо станет, то Шибздик с Кирюхой в конце концов могут приказать статую идола какого-нибудь срубить. Для всенародного поклонения ему, духоподъёмности и, что наиболее важно - принесения жертв! Слабо ли уверовать в Дагона или, скажем, в Баала настоящим православным коммунистам?)

polikarpich 11 октября 2018 | 20:30

grashupfer: У них Сталин есть.

grashupfer 11 октября 2018 | 20:31

polikarpich: Ну что ж... Можно и Сталина. Но непременно с рыбьим хвостом!)

gonduras_on_colima 11 октября 2018 | 20:34

// Русская православная церковь будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинополем //
Ага, назло маме отморожу уши.
Заодно и хрен себе отморозьте, пузатые удоды в рясах.

maxcarev 11 октября 2018 | 20:45

..."и пересек красную черту.." - Кем эта "черта " была проведена? Большевиками? КГБ-ФСБ?

benin_papa__ 11 октября 2018 | 21:22

maxcarev:
"Черта" была проведена в сентябре 1943 Генеральным комиссаром НКВД тов. Л. Берия и полковником НКГБ тов. Г. Карповым.
По приказу тов. И. Сталина.
В преддверии вторичной советизации Украины и Белоруссии. На территории которых, освобожденных еще в 1941 от НКВД, РККА и Союза Воинствующих Безбожников СССР, Адольф Алоизович разрешил открытие православных храмов, собака эдакая.
Опять же, на горизонте маячила вторичная советизация стран Балтии и Европы.
Пришлось чекистов срочно в рясы обрядить.



waldy 11 октября 2018 | 20:42

grashupfer: Всё нормально.. О каком христианстве может идти речь в раше, если там вместо захоронения делают чучело и стоят в очередях, чтобы на это чучело полюбоваться... Хотя может это чучело этого заслужило.

master_superanalitik 11 октября 2018 | 21:09


Что не делается - то к лучшему! РПЦ давно было пора не признавать Константинопольский Патриархат, так как давно уже не существует Константинополя, ныне Стамбула. А мировое Православие не может подчиняться султану Эрдогану и сектантам из США. А потому теперь Россия сможет обменять Софийский собор в Стамбуле на территории в Грузии и Болгарии. Уже доказано, что это была ошибка и не следовало "освобождать" болгар и грузин, а еще лучше вернуть всё так как это было до вмешательства России.

beregov_net 11 октября 2018 | 21:15

master_superanalitik: Послали русский мир и болгары и грузины , одни уже в НАТО вторые туда стремятся

zztop1960 11 октября 2018 | 20:27

"Господь услышал наши молитвы. Это победа над московскими демонами", - Порошенко о решении Синода Вселенского патриархата об автокефалии Украины.

peresvet73 11 октября 2018 | 20:31

Православное Чучхе, под руководством бога-Путина и его дружков.

scleha Алексей Носов 11 октября 2018 | 20:31

Отлучат Кириллку от церкви... Что делать будет?

waldy 11 октября 2018 | 20:46

scleha: Ну прямой путь в скит.. Он неплохо его обустроил... Денег немеряно в него вложил... Но уже черти потирают ручки от нетерпения по случаю встречи попа с погонами.

bazilgu 11 октября 2018 | 20:32

Как РПЦшные попЫ затрясли бородами, завибрировали брюхами! Такое бабло уплывает!

solonko 11 октября 2018 | 20:33

Значит, РПЦ решила стать сектой. Очень-очень большой, но - сектой.
Её каноничность и так признавали с большой натяжкой, а теперь могут и отказаться далее это делать.

bond000007 11 октября 2018 | 20:34

"разорвать евхаристическое общение с Константинополем" - это всё равно, что разорвать прямую линию с БОГОМ !!!

zurrog_ 11 октября 2018 | 20:35

За четыре года разосраться со всей планетой. Нельзя усомниться в определённых "талантах" Путина.

waldy 11 октября 2018 | 20:48

zurrog_: Зато преобрели СКРЕПУ... Ну а скрепа может существовать лишь при наличии СЕКТЫ... С христианством НИЧЕГО ОБЩЕГО....

(комментарий скрыт)

bond000007 11 октября 2018 | 20:36

А в прочем, теперь наш БОГ путин, так что пофиг нам Константинополь. .

captaingeorge 11 октября 2018 | 20:37

Катастрофическое произошло лишь в бухгалтерии главпопа всея Руси. Потеря 12000 приходов с их откатами в общую копилку - существенный удар по православию. Ну что делать - азм воздасться по делам твоим... Соитие церкви со властью приводит к тому, что она несёт ответственность за все ошибки и преступления государства

penny 11 октября 2018 | 20:40

украинская церковь организовалась до РПЦ поэтому она как была так и остаётся легальной. Константинополь отозвал только расширение украинской церкви на россию. По существу подтвердили незаконность РПЦ. Именно поэтому все православные церкви и прежде всего константинополь не хотят общаться с гундяевской рпц. Следуя пропагандистским традициям Россия заявляет, что наоборот, это рпц не будет общаться с ними. Логично. Следующие шаги в этой логике такие - Россия обьявит о прекращении использования доллара и евро в её международных рассчетах и банках, далее будет полный отказ россии от продажи газа и нефти заграницу и наконец полное прекращение каких либо торговых сделок со всеми другими странами.

viktorial 11 октября 2018 | 20:42

Очень логично. Один изолировал нас от всего цивилизованного мира, другой - от братьев по вере

lynat 11 октября 2018 | 20:43

Кирюха доиграется до анафемы. )))

piter_ug 11 октября 2018 | 20:47

Вот радость-то для Константинополя!
Самим ведь прекратить общение не было церковных оснований.

oneoretwo 11 октября 2018 | 20:49

Русская православная церковь будет вынуждена...
--------------------------------------
...уже не "церковь", а так себе: секта и исчо подотдел нквд...

tamariskk 11 октября 2018 | 20:50

Очень недальновидное решение.

buva53 11 октября 2018 | 20:56

Гундяй, зато Крым твой - кушай, не подавись.

putin_frend 11 октября 2018 | 20:58

гуня баблишко потерял, скоро кресло потеряет, а там и новичёк ждёт.

ostapba 11 октября 2018 | 21:01

Запишется и Гундяев в новообновленцы?
И бороду выщиплет и часы оденет.
Как все и было при Христе..
Даже.

andreyroma 11 октября 2018 | 21:05

раз потпряли украинский рынок магических услуг,
надо с православным маркетингом двинуть (получив проектное финансирование) в цар или ливию

dedctolet 11 октября 2018 | 21:28

Вот и ещё одним врагом больше.это ж надо так уметь врагов плодить

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