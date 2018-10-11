Депутат Госдумы Сергей Железняк освобожден от должности заместителя секретаря генсовета «Единой России»

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании президиума генсовета. Железняк также больше не будет возглавлять комиссию по международной деятельности. Этот пост займет Андрей Климов. Источники связывают отставку Железняка с тем, что он был одним из восьми депутатов-единороссов, которые не присутствовали на заседании Госдумы, когда в первом чтении рассматривалась пенсионная реформа.