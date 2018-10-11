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19:34, 11 октября 2018

Депутат Госдумы Сергей Железняк освобожден от должности заместителя секретаря генсовета «Единой России»

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании президиума генсовета. Железняк также больше не будет возглавлять комиссию по международной деятельности. Этот пост займет Андрей Климов. Источники связывают отставку Железняка с тем, что он был одним из восьми депутатов-единороссов, которые не присутствовали на заседании Госдумы, когда в первом чтении рассматривалась пенсионная реформа.

Комментарии

25

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tv_victim 11 октября 2018 | 19:54

Из России с деньгами. Домой. В Лондон....

danko1 11 октября 2018 | 19:56

tv_victim: Да из ЕР сейчас все крысы побегут.
Кто побежит первыми, будут в выигрыше.
Этой "партии" кремлевской уже не отмыться, даже если название поменяет.

rabin_tagor 11 октября 2018 | 20:05

danko1: Скрепы - они такие. Иногда вдруг разгибаются.
Еще один пехтинец. Они там в Майами скоро КомУч соберут.

ajsenev 11 октября 2018 | 20:15

Диссидент, однако.

seryj_wolk 11 октября 2018 | 20:19

ajsenev: Он шел на Одессу, а вышел к Херсону!

maxcarev 11 октября 2018 | 20:41

Железняку возглавлять комиссию и практически все время находиться в запоях крайне тяжело. Он выбрал менее напряженное занятие.

alger 11 октября 2018 | 20:43

seryj_wolk: точее к Маяму

alehan22746 11 октября 2018 | 20:16

danko1: серега решил слинять по-тихому....понимаю:)))

put__out 11 октября 2018 | 20:29

danko1: Подсказка... Главное компромату на путинских побольше хапнуть, глядишь даже таким негодяем за рубежом можно будет прижиться, может не отнимут наворованное...

ed10075 11 октября 2018 | 19:56

Едрисня живет по законам банды, - кто не с нами, тот против нас.
Отступников - наказывать.

vla7815 11 октября 2018 | 20:02

Один раз не проголосовал против населения России - свои же сразу же и придушили. Дык нахрена нужна тогда такая орава вредителей-дармоедов на шее населения ??? Чтобы все хором по одной команде людей гнобили ??? Достаточно и одного душегуба ( у которого совести в наибольшем отрицательном количестве ) на содержании на шее у населения страны. Для геноцида такие сейчас и нужны.

fadey_erei 11 октября 2018 | 20:34

vla7815:
Рано ли, поздно ли - гены берут свое.
И Железняк не исключение - его предки были гораздо категоричнее......))

gregor 11 октября 2018 | 20:02

Молодец Железняк .... ловко слинял .

captaingeorge 11 октября 2018 | 20:09

Политработники всегда отличались особо чувствительной жопой... Подстраховался...

klegg 11 октября 2018 | 20:27

он хоть трезвый был?

curious69_ 11 октября 2018 | 20:29

Наверняка ПУТРИОТ ПЕХТИН поделился опытом с ПУТРИОТОМ ЖЕЛЯЗНЯКОМ опытом как вовремя съ.. смотаться из рашки говняшки на ГНИЮЩИЙ запад.

put__out 11 октября 2018 | 20:42

curious69_: А где патрики-монголы? Призадумались?...
Им так просто не съ... - сойти с тонущего корабля?..

starokozlovicky2gus 11 октября 2018 | 20:56

curious69_: Так пожелаем им всем судьбы путриота Вороненкова.

zurrog_ 11 октября 2018 | 20:43

На этом Железняке клейма не где ставить. Да он в доску ваш, полугоспода Единороссы. А вы в нём врага увидели. Срочно помиритесь. Чтобы легче было потом делить узкую шконку.

sasass 11 октября 2018 | 20:53

Семья дороже депутатской должности , дети -то у него заграницей ...

cromwel 11 октября 2018 | 20:53

Крысы бегут с тонущего корабля. Вот цена их патриотзма. Скоро может на Западе всплывет.

mosser 11 октября 2018 | 20:55

За этот поступок будет ему смягчения наказания не пожизненно, а 25 лет с конфискацией.

nasar2 11 октября 2018 | 21:07

Как бы они все освободились а лучше на нары!

igor1945 11 октября 2018 | 21:15

Как говорит ВВП "...Он просто подонок, вот и все»

udarnik62 11 октября 2018 | 21:23

Ему пох и на пенсионеров и на Едроссов, у него замок в Англии, он то наворовал не меньше Путина , хватит на три поколения новых англосаксов.

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