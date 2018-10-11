Кокорина и Мамаева доставили в Тверской суд, где сегодня будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Тверской суд, где сегодня будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения, — об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее в столичном главке МВД сообщили, что следствие будет ходатайствовать об аресте футболистов. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «побои» и «хулиганство».
Комментарии4
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tv_victim 11 октября 2018 | 19:58
Во там, небось, сейчас аукцион....
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 20:06
За решетку вонючек..
piterrr 11 октября 2018 | 20:19
За решётку выродков!!
felicita 11 октября 2018 | 20:30
Делаем ставки, господа. Думаю, тяжелее домашнего ареста или подписки им не грозит. Увы. Рада бы ошибиться.