Кокорина и  Мамаева доставили в Тверской суд, где сегодня будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Тверской суд, где сегодня будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения, — об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее в столичном главке МВД сообщили, что следствие будет ходатайствовать об аресте футболистов. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «побои» и «хулиганство».