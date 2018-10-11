Константинопольский патриархат признал независимость украинской православной церкви

Синод Константинопольской церкви прекратил действие Томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. Об этом говорится в официальном сообщении Синода, — передает Интерфакс.

Ранее Синод принял решение предоставить самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви» статус каноничных.

Украина получит документ об автокефалии – Томос — после объединения трех церквей – УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата. Об этом сегодня заявил патриарх Филарет по результатам заседания Синода в Стамбуле. Там было подтверждено решение продолжить процедуру предоставления автокефалии для Украины. Филарет сообщил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения «не займет много времени». На соборе будет избран но