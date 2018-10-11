Константинопольский патриархат признал независимость украинской православной церкви
Синод Константинопольской церкви прекратил действие Томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. Об этом говорится в официальном сообщении Синода, — передает Интерфакс.
Ранее Синод принял решение предоставить самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви» статус каноничных.
Украина получит документ об автокефалии – Томос — после объединения трех церквей – УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата. Об этом сегодня заявил патриарх Филарет по результатам заседания Синода в Стамбуле. Там было подтверждено решение продолжить процедуру предоставления автокефалии для Украины. Филарет сообщил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения «не займет много времени». На соборе будет избран но
Комментарии52
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tom_tom 11 октября 2018 | 19:49
Почему падают русские ракеты? Проблема, видимо, в том, что Русская Православная Церковь использует нелицензионные молитвы и несертифицированную святую воду.
Томоса-то у РПЦ нет!
gordy 11 октября 2018 | 19:52
Пожелаем им доброго пути?
danko1 11 октября 2018 | 19:58
Для Гундяева и Путина это удар и потеря влияния на Украину.
Украине поздравления и благополучного объединения.
minerr 11 октября 2018 | 20:21
danko1: Ты спросила у десятка миллион прихожан УПЦ МП нужно ли им твоё поздравление? Скольким количеством жизней и человеческих судеб ты готова пожертвовать ради твоей борьбы с Путиным?
mnk42 11 октября 2018 | 20:38
minerr: ..."Скольким количеством жизней и человеческих судеб ты готова пожертвовать ради твоей борьбы с Путиным?"... Свобода дорого стоит!
perestarok 11 октября 2018 | 20:48
mnk42: "... Свобода дорого стоит!"
Это очень по-большевистски. Хайль, Ленин!
sagen 11 октября 2018 | 20:34
gordy: Хочу обратить внимание на то, что на наших глазах вершится настоящая история. ИСТОРИЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Порошенко, как бы кто к нему не относился уже будет вечно поминаем в церкви Украины и со временем обязательно его объявят "святым". Это без малейших сомнений. И первый Патриарх, который будет теперь избран тоже на вечно попадает в историю. Не на год, не на десять и даже не на сто, а пока будет жить Украина и пока будет существовать Православие. А это в измерениях нашей жизни "навечно". А вот Путину там места не найдется, от слова совсем. Мелкий узурпатор власти, нечаянно ставший на безрыбье "раком". Не более того. А Петя уже может и уходить с поста, он сделал больше, чем от него ожидалось. Мне казалось, что это вопрос будет тянуться и тянутся еще годы. Мы все можем поздравить Владимира Владимировича с очередной "победой". Вообще его роль в становлении украинской нации и Украинского государства огромна, хоть он хотел совсем другого. Ну не получилось и тут тоже.
benya_krik 11 октября 2018 | 20:08
Томаса у РПЦ нет, это понятно. Тут другое важно - своим решением Священный Синод признал своим решением то что, 300 лет назад Киевский Патриархат незаконно был анексирован московскими попами. А значит, фактически своим решением Синод признал что украинская церковь является наследником киевского патриархата, отделив его от московского(!!!!!!!) а значит определив как единтсвенного истинного наследника крестителя Руси! Иными словами Всленеский Синод признал что Украина - Истинная Крещеная Русь! А нехрести с северных болот - это секта с крестом на колпаке гундяя, который можно было бы согнуть(!) в угоду комфортного сиденья в комфортабельном мерседесе, или с золотыми часами за 100 000 долларов США или за комфортабельный отдых на яхте.
sneg1111 11 октября 2018 | 20:20
tom_tom: Почему мрут от кори на Украине. Потому что не признали расстриг. А сейчас помолятся. И Супрун не нужна.
sneg1111 11 октября 2018 | 20:30
tom_tom: Это кто должен был давать томос, когда мусульмане захватили Константинополь ?
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 19:50
Эхо в выдуманном мире существу, эта греческая обезьяна себя главой какляцкой церкви сделал.
merelymy 11 октября 2018 | 20:28
ukretotakoividskota: эта греческая обезьяна...
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Обезьяны размножаются... для ватных ариев весь мир обезьяны.
amrigo 11 октября 2018 | 19:50
будет избран но?
glotov 11 октября 2018 | 19:52
Московский патриархат не оставит своих прихожан на Украине.
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:53
glotov: Дурик, прихожане поклоняется Христу, а не Гундяю
nestor199 11 октября 2018 | 20:12
kryimzdick: Урод, верующие никому не поклоняются, даже ГОСПОДУ.
polikarpich 11 октября 2018 | 19:54
glotov: Заберёт, что ли?
seryj_wolk 11 октября 2018 | 19:55
polikarpich: Крупнейшее поражение путинской рфии!
aleksandr39 11 октября 2018 | 19:59
glotov: Опять привезут боевиков -наемников из ОПГ " днр -лугандон " ???
ymnik29 11 октября 2018 | 20:05
glotov: \\Московский патриархат не оставит своих прихожан на Украине. \\
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Заберет в московию ? Дай Бог , дай Бог !
minerr 11 октября 2018 | 20:24
ymnik29: И сколько народа в Залежной после этого останется? Пара миллионов хоть будет? А ты говоришь голодомор.
banyi4 11 октября 2018 | 19:53
Лично мне пофигу, поповские разборки, лишь бы крови не было!
nestor199 11 октября 2018 | 20:17
banyi4: Самые кровавые разборки - религиозные. Я перед нашими батюшками на цирлы не встаю, но мне очень не нравиться когда РПЦ кто-то чужой гнобит.
sneg1111 11 октября 2018 | 19:56
Пару сотен священников в Стамбуле, запретили православную церковь в Руси ? Да вас местные мусульмане вскоре начнут ... . Куда бежать будете. В Киев ?
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:59
ты в курсе, что они уже давно в Стамбуле? с 1453 года
sneg1111 11 октября 2018 | 20:12
kryimzdick: Ты в курсе, что там мусульмане ?
antiboh 11 октября 2018 | 20:21
sneg1111: тебе про них и сказали с,1453 года там мусульмане. Или с первого раза не доходит?
sneg1111 11 октября 2018 | 20:27
antiboh: Как это спасёт их ?
nestor199 11 октября 2018 | 20:20
kryimzdick: ????
Это тюрки в Стамбуле с 1453-го года.
felik23 11 октября 2018 | 19:56
Искренне поздравляем верующих украинцев. Слава Украине!
piterjanis 11 октября 2018 | 20:25
felik23: героямсаван
vald_ch 11 октября 2018 | 20:29
felik23: Героям слава! Слава нации!
piterjanis 11 октября 2018 | 20:34
vald_ch: тьфу
tprfrund001 11 октября 2018 | 21:24
vald_ch: felik23: Салютовать вытянутой правой рукой, поднятой выше вершка головы, как предписал 2-й съезд ОУН, тоже будете?
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:58
Все отпетые Московским патриархатом признаются недействительными и автоматически попадают в ад.
felik23 11 октября 2018 | 20:19
kryimzdick: :)))
ostapba 11 октября 2018 | 19:58
Самосвяты?? Староверы?
Или от Сталина воспламенши?
Со 1943-го году от рождества Христову??
( в пенсионных книжках РПЦ и ноне в оклад покладена выслуга лет?? Со званием даже??)
polikarpich 11 октября 2018 | 20:02
ostapba: Ну, у кого и Сталин - бох. Даже в чём -то круче.
ostapba 11 октября 2018 | 20:03
polikarpich: а кому и кобыла невеста даж!!!
)))))
nestor199 11 октября 2018 | 20:25
ostapba: Напали на СССР немцы, кто-то в Ташкент побежал, кто-то свой гешефт на заварных пирожных в блокадном Ленинграде делал, а православные несли свои сбереженья на строительство танковых колонн
vinnidi 11 октября 2018 | 21:05
nestor199: Номерной -скажите спасибо гундяеву, что не захотел вразумить путина во время аннексии Крыма- хотел и рубку съесть и на х,й сесть и не просчитал дальнейших последствий для РПЦ!!!
sam2018 11 октября 2018 | 19:59
Кто не скачет, тот москаль !!
Будем скакать,пока не провалимся в тартарары !
vald_ch 11 октября 2018 | 20:38
sam2018: "Кто не скачет, тот москаль !!
Будем скакать,пока не провалимся в тартарары !"
На Московии принято говорить; кто не прыгает, тот хач. Учи матчасть! https://youtu.be/5yaDDBea8hI
https://youtu.be/ZrmpjjczcV8 https://youtu.be/WrUW7ywVjPAhttps://youtu.be/WrUW7ywVjPA
ihor_syvoryj 11 октября 2018 | 19:59
Ой полетят погоны с плеч поповских РПЦшных, Гундяев "строгачом" не отделается, разжалуют в звонари!
ansata 11 октября 2018 | 19:59
Что касаемо меня, то я верю в Бога, а не в религии. Мне фиолетовы томосы, кефалии, приходы и попы. Ну как то так.
danko1 11 октября 2018 | 20:07
ansata: Аналогично. Достаточно по совести жить и можно вообще молитв не знать, чтобы жить в единстве мироздания с Божественным.
Да и Христос призывал молиться не в храме, а в Духе. И в гундяевские торговые дома, где даже именем Христа торгуют, а спекуляция космических размеров, заходить мерзко для тех, кто знает, что Бог есть.
lager23 11 октября 2018 | 20:00
Это их право
ostapba 11 октября 2018 | 20:01
Русский мир окольцовывается из Мокселя через Сирию со Африканскими каннибалами?
Минуя замкадье и дальневосточье?
Со бурятами тож??
Даж??
edward_1960 11 октября 2018 | 20:02
Ну, собственно все! Лизание пятой точки Путина дорого стоило Гундяеву и РПЦ. Ну и поддержка аннексии Крыма конечно. РПЦ лишается украинских доходов, пятой части всех своих доходов (что очень важно для Гундяева это была практически неучтенная наличка). Представляю какой визг поднимет Гундяев! Но... Думать надо было раньше!
terens 11 октября 2018 | 20:05
Здесь я должен отметить что при борьбе с РПЦ все способы хороши. Этот рассадник гомосексуализма и педофилии пора развалить и уничтожить. Заодно я бы еще и католиков разогнал, у них там тоже с педофилами все плохо
piterrr 11 октября 2018 | 20:06
БРАВО,Украина!...Нагнули-таки гэбистских холуёв из РПЦ!...Слили в канализацию этих убийц в рясах!
looking_deep_into 11 октября 2018 | 21:28
Теперь Украинских православных христиан ждёт преследование за отказ стать филаретовцами, изгнание священства и рейдерские захваты церквей.
Сообщается, что Порошенко собрал 25 млн. долларов США для вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея, чтобы он издал томос об автокефалии украинской православной церкви. Эти 25 млн. долларов как 30 сребренников, оставят свой след в истории и останутся бельмом на тех, кто раскалывает христиан и разжигает ненависть, как назидание того, что зло проникает в церковь через алчных и корыстных её служителей.
Свою порочность можно скрыть от людей, но не скрыть от Бога.
Это то, о чём я говорил - служат Богу, но не верят в Него.
Когда будет другой патриарх вселенский, Россия вернёт Константинополь Греции.