КПРФ планирует провести пикеты протеста по России в связи с ситуацией с выборами в Хакасии

КПРФ планирует провести пикеты протеста по России в связи с решением избиркома Хакасии обратиться в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию кандидата-коммуниста Валентина Коновалова на пост главы Хакасии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат ГД фракции КПРФ Александр Ющенко.

«Штабу протестных действий поручено провести по всей стране пикеты», — рассказал А.Ющенко. Он добавил, что партия обжалует решение избиркома Хакасии, и более того, делегации из зарубежных стран, которые, как ожидается, посетят Россию в связи со столетием комсомола, также «будут проинформированы о ситуации».

По мнению депутата, «команда», ответственная за решение об отмене регистрации Валентина Коновалова, дискредитирует «политическую систему, выборную систему и президента РФ».

Он заключил, что решение избиркома Хакасии сугубо политическое и вкупе с ситуацией с выборами в Приморье, недовольством в связи с пенсионной реформой способствует еще большей дестабилизации в стране.

Избирком Хакасии решил обратиться в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на пост главы Хакасии.