КПРФ планирует провести пикеты протеста по России в связи с ситуацией с выборами в Хакасии
КПРФ планирует провести пикеты протеста по России в связи с решением избиркома Хакасии обратиться в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию кандидата-коммуниста Валентина Коновалова на пост главы Хакасии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат ГД фракции КПРФ Александр Ющенко.
«Штабу протестных действий поручено провести по всей стране пикеты», — рассказал А.Ющенко. Он добавил, что партия обжалует решение избиркома Хакасии, и более того, делегации из зарубежных стран, которые, как ожидается, посетят Россию в связи со столетием комсомола, также «будут проинформированы о ситуации».
По мнению депутата, «команда», ответственная за решение об отмене регистрации Валентина Коновалова, дискредитирует «политическую систему, выборную систему и президента РФ».
Он заключил, что решение избиркома Хакасии сугубо политическое и вкупе с ситуацией с выборами в Приморье, недовольством в связи с пенсионной реформой способствует еще большей дестабилизации в стране.
Избирком Хакасии решил обратиться в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на пост главы Хакасии.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lion64__5 11 октября 2018 | 19:18
Ведомство крышевателей подпольных казино стало совсем безумным. Понятно, киндер-сюрприз как либераст и сектант-хаббардист в любой момент сбежит в США. А эти с суконными рылами там вряд ли кому нужны.
sasass 11 октября 2018 | 19:19
Пикетами Зю ведет мышиную возню и обманывает свою партию...
sm59 11 октября 2018 | 19:36
А что, коммунисты еще не запрещены, как партия?
По сравнению со "Свидетелями Иеговы" или "Сайентологами" нагадили на пару порядков больше!!!
И врут не меньше.
Бывших комуняк надо их судить наравне с бандитами, а нынешних - наравне с лохотронщиками и попами!!!