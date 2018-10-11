Кокорин и Мамаев доставлены в суд для избрания им меры пресечения
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, задержанные по делу о хулиганстве, доставлены в Тверской
суд Москвы для рассмотрения вопроса об их заключении под арест.
«В
настоящее время Кокорин и Мамаев доставлены для участия в судебных
заседаниях», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия
Дзюрко.
Ранее представитель столичного главка полиции Юрий Титов
сообщил, что следствие намерено просить суд об аресте спортсменов.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту конфликтов с участием
футболистов А.Кокорина и П.Мамаева. Один из них произошел у столичной
гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала»
Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на улице
Большая Никитская, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и
Сергей Гайсин.
Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения,
вызвали широкий общественный резонанс.
В четверг стало известно, что
следствие выделило в отдельное производство и возбудило в отношении
А.Кокорина и П.Мамаева уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК
РФ).
Накануне после допроса футболисты были задержаны на 48 часов.
Комментарии4
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sasass 11 октября 2018 | 19:22
Отпустят их домой - под "Домашний " арест......
lion64__5 11 октября 2018 | 19:31
"...
Прошел детдом, тюрьму, приют,
И срока не боялся,-
Когда ж везли в народный суд -
Немного волновался. "
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 19:43
Показали Кокорина старшего. Вальяжный такой, самоуверенный.
Он так ничего и не понял... Нужно держать в СИЗО и держать обязательно, мож мозги немножко на место встанут, хотя это вряд ли, как говаривал товарищ Сухов..
nile999 11 октября 2018 | 19:54
подписку о не выезде подпишут скорее всего