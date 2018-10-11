Кокорин и  Мамаев доставлены в  суд для избрания им меры пресечения

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, задержанные по делу о хулиганстве, доставлены в Тверской

суд Москвы для рассмотрения вопроса об их заключении под арест.

«В

настоящее время Кокорин и Мамаев доставлены для участия в судебных

заседаниях», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия

Дзюрко.

Ранее представитель столичного главка полиции Юрий Титов

сообщил, что следствие намерено просить суд об аресте спортсменов.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту конфликтов с участием

футболистов А.Кокорина и П.Мамаева. Один из них произошел у столичной

гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала»

Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на улице

Большая Никитская, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и

Сергей Гайсин.

Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения,

вызвали широкий общественный резонанс.

В четверг стало известно, что

следствие выделило в отдельное производство и возбудило в отношении

А.Кокорина и П.Мамаева уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК

РФ).

Накануне после допроса футболисты были задержаны на 48 часов.