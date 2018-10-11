Константинопольский патриархат признал независимость украинской православной церкви
Синод Константинопольской церкви прекратил действие томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. Об этом говорится в официальном сообщении Синода, — передает Интерфакс.
Комментарии82
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eduard53 11 октября 2018 | 19:31
Прошу пардону за свою клерикально-историческую дремучесть, но до меня только сейчас дошло, что над РПЦ, несмотря на беспрестанные раздувания щёк её гэбешными патриархами, была и есть высшая церковная инстанция в лице т.н. вселенского патриарха,
и документальное тому подтверждение аж от 17-го века ...
Так на кой было гундяевцам столько гундеть-верещать о равноправии и вечно-нерушимом братстве-сестринстве всех православных церквей мира. Похоже, только из чисто корыстных, рэкэтиро-захватных соображений ...
parasuk_ 11 октября 2018 | 19:37
eduard53: это у киевского патриархата есть хозяин. Который, как выяснилось, может его сдать в аренду лет на 300, а может забрать обратно :)
novyrusich 11 октября 2018 | 19:52
parasuk_: Голубок, в точности также РПЦ получила когда-то томос от Вселенского Патриарха.
Теперь настал черед Украины.
novyrusich 11 октября 2018 | 19:48
eduard53: Не совсем верно.
Вселенский Патриарх действительно только первый среди равных и власти над РПЦ не имеет.
Но дело в том, что РПЦ была частью (митрополией) Вселенского Патриархата и подчинялась ему,
Самостоятельной она стала, когда получила томос от Вселенского Патриарха, а до этого была примерно полтора века непризнанной.
Но вот Украину она присоединила к своей территории самовольно и томос на нее не получала.
канонически Украина была частью Вселенского Патриархата.
Поэтому и получила сейчас томос от Вселенского Патриарха.
В общих чертах и схематично как-то так.
o_smirnov 11 октября 2018 | 19:32
И не только признал независимость украинской церкви, но и снял с Филарета анафему, наложенную Гундяевым-Кириллом по политическим мотивам.
eduard53 11 октября 2018 | 19:53
Ну, правды ради, не Кириллом тогда, а ещё Алексием ...
shoorah 11 октября 2018 | 19:34
Вiтаю.
fleyta6 11 октября 2018 | 19:38
shoorah: Дуже!!!
koshkaedu 11 октября 2018 | 19:37
Вот это удар ниже пояса. Больно, очень больно.
zolingen 11 октября 2018 | 19:41
koshkaedu: за что боролись...
zloy_sok 11 октября 2018 | 19:43
Ну все, сейчас начнется война за свечку и кадило....
sergo13 11 октября 2018 | 19:46
zloy_sok: Нет никакой войны, создается поместная церковь - хочеш присоединяйся а хочеш нет, это право каждого.
mikluho_m 11 октября 2018 | 19:44
Ещё бы как -нибудь прекратили передачу России Москве.
А то эта петушарня возомнила о себе....
scholastic 11 октября 2018 | 19:46
От всей души поздравляю украинцев. Теперь главное - не расплескать этот дар, а попробовать развить это благое начинание
petrovich_spb 11 октября 2018 | 19:47
Московский свечной бизнес в Украине рухнул. Аминь!)))
tatiana_kot 11 октября 2018 | 19:50
Ура!!!!