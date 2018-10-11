Главы российских госкорпораций имеют элитную недвижимость, которая зачастую не оформлена на самих чиновников
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о роскошных квартирах и домах
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о роскошных квартирах и домах
Комментарии17
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danko1 11 октября 2018 | 19:07
В нормальной
pattrick 11 октября 2018 | 19:12
Главы российских госкорпораций имеют элитную недвижимость, которая зачастую не оформлена на самих чиновников...
Сенсационная новость, спасибо ФБК за эту информационную бомбу, наконец-то открыли мне глаза.
polikarpich 11 октября 2018 | 19:25
pattrick: А-а-а!!! Так ты знал?
Какие действия уже предпринял по этому поводу?
ura_123 11 октября 2018 | 19:08
Что там недвижимость... они имеют ВСЮ страну,в извращённой форме.
askol2016 11 октября 2018 | 19:08
Нахапать, как можно больше, на следующие 100 лет, пока пруха идет...
danko1 11 октября 2018 | 19:12
В нормальной стране эти наглые главы гос. корпораций давно бы на зоне за многочисленные преступления сидели.
Но в нормальных странах они бы никогда не стали главами госкорпораций. Этот только при мафиозном правлении без специального образования этим наглым тупицам, своим старым подельникам, Путин подарил природные ресурсы и власть.
И при полном беззаконии для своих они могут безнаказанно творить, что угодно.
pattrick 11 октября 2018 | 19:14
danko1:
А чего в верху ветки заткнулась, написала только "в нормальной"? Кто-то тебе подзатыльник отвесил?
lager23 11 октября 2018 | 19:18
pattrick: Скорость звука - странная штука. Родители что-то тебе говорят в 20 лет, а доходит только к 40!
Патрик, сколько тебе лет?
vova6_let 11 октября 2018 | 19:14
Уже много лет, как имеют, и что :? Кто наказан, провели расследование или что-то сделали-? Ничего. А вся эта болтовня ничего не значит.
lager23 11 октября 2018 | 19:15
Конечно, они же жулики, как и плешегном!
permsky_valenok 11 октября 2018 | 19:17
Выпады Навального бывают интересны, да и познавательны. Вот только портит все это впечатление, что Навальный выступает в роли обиженного мальчугана, которого другие ребята в компанию не приняли, и он сейчас им пакостит.
cromwel 11 октября 2018 | 19:24
Это новость? Банда лидера творит чтотхочет. Каков поп такой и приход. Свом все, населению закон.
sasass 11 октября 2018 | 19:25
Наглейший грабеж народа - в истории России такого масштабного грабежа еще не было...
dwon 11 октября 2018 | 19:32
Эти жулики неприкасаемы. Им можно всё. Такая вот жуткая страна.
lion64__5 11 октября 2018 | 19:34
Сегодня либерасты недовольно визжат, потому что от корыта их оттолкнули более крупные обладатели пятачков и копыт в виде едросов. Когда либерасты были при власти, сами воровали по чёрному. И едросы, и либерасты это по сути одно и то же.
ed10075 11 октября 2018 | 19:36
Если бы все это было честно заработано, то не нужно было бы прятаться за спинами родственников.
Жулье, оно и есть жулье...
ansata 11 октября 2018 | 19:55
Быть не может!