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19:04, 11 октября 2018

Главы российских госкорпораций имеют элитную недвижимость, которая зачастую не оформлена на самих чиновников

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о роскошных квартирах и домах

Комментарии

17

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danko1 11 октября 2018 | 19:07

В нормальной

pattrick 11 октября 2018 | 19:12

Главы российских госкорпораций имеют элитную недвижимость, которая зачастую не оформлена на самих чиновников...

Сенсационная новость, спасибо ФБК за эту информационную бомбу, наконец-то открыли мне глаза.

polikarpich 11 октября 2018 | 19:25

pattrick: А-а-а!!! Так ты знал?
Какие действия уже предпринял по этому поводу?

ura_123 11 октября 2018 | 19:08

Что там недвижимость... они имеют ВСЮ страну,в извращённой форме.

askol2016 11 октября 2018 | 19:08

Нахапать, как можно больше, на следующие 100 лет, пока пруха идет...

danko1 11 октября 2018 | 19:12

В нормальной стране эти наглые главы гос. корпораций давно бы на зоне за многочисленные преступления сидели.
Но в нормальных странах они бы никогда не стали главами госкорпораций. Этот только при мафиозном правлении без специального образования этим наглым тупицам, своим старым подельникам, Путин подарил природные ресурсы и власть.
И при полном беззаконии для своих они могут безнаказанно творить, что угодно.

pattrick 11 октября 2018 | 19:14

danko1:

А чего в верху ветки заткнулась, написала только "в нормальной"? Кто-то тебе подзатыльник отвесил?

lager23 11 октября 2018 | 19:18

pattrick: Скорость звука - странная штука. Родители что-то тебе говорят в 20 лет, а доходит только к 40!
Патрик, сколько тебе лет?

vova6_let 11 октября 2018 | 19:14

Уже много лет, как имеют, и что :? Кто наказан, провели расследование или что-то сделали-? Ничего. А вся эта болтовня ничего не значит.

lager23 11 октября 2018 | 19:15

Конечно, они же жулики, как и плешегном!

permsky_valenok 11 октября 2018 | 19:17

Выпады Навального бывают интересны, да и познавательны. Вот только портит все это впечатление, что Навальный выступает в роли обиженного мальчугана, которого другие ребята в компанию не приняли, и он сейчас им пакостит.

cromwel 11 октября 2018 | 19:24

Это новость? Банда лидера творит чтотхочет. Каков поп такой и приход. Свом все, населению закон.

sasass 11 октября 2018 | 19:25

Наглейший грабеж народа - в истории России такого масштабного грабежа еще не было...

dwon 11 октября 2018 | 19:32

Эти жулики неприкасаемы. Им можно всё. Такая вот жуткая страна.

lion64__5 11 октября 2018 | 19:34

Сегодня либерасты недовольно визжат, потому что от корыта их оттолкнули более крупные обладатели пятачков и копыт в виде едросов. Когда либерасты были при власти, сами воровали по чёрному. И едросы, и либерасты это по сути одно и то же.

ed10075 11 октября 2018 | 19:36

Если бы все это было честно заработано, то не нужно было бы прятаться за спинами родственников.
Жулье, оно и есть жулье...

ansata 11 октября 2018 | 19:55

Быть не может!

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