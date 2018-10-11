Столичная полиция будет просить суд об аресте футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Как заявил Интерфаксу представитель ведомства Юрий Титов, сегодня после проведения следственных действий следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения для футболистов, устроивших драки в столице.
Комментарии4
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lager23 11 октября 2018 | 19:20
Пожалуй единственная хорошая новость за последние пару месяцев в мордоре!
ed10075 11 октября 2018 | 19:23
Да... С таких высот популярности, состоятельности, и в такую грязь...
Сами, своими руками и ногами затолкали себя в заурядные уголовники!
zurrog_ 11 октября 2018 | 19:26
ed10075: Да. Есть определённо ассоциация с некой страной.
lion64__5 11 октября 2018 | 19:27
По ряду сообщений, шофёр телепутаны сам первый напал. Его как, будут под стражу брать?
Да и чин-чинычи заслуживают хорошей проверки на коррупционность.
Нет в этой истории положительных героев, как во многих произведениях Гоголя, Салтыкова-Щедрина, А.Островского и других русских классиков.