Боец Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум UFC
Он заявил, что покинет чемпионат и откажется от гонорара за поединок с Макгрегором, если представителя его команды Зубайру Тухугова уволят за драку с ирландским бойцом. В минувшие выходные после окончания боя в Лас-Вегасе Тухугов вместе с тренером и двоюродным братом Нурмагомедова напал на Конора Макгрегора. После этого президент UFС заявил, что разорвет контракты с участниками драки. Позднее был отменен бой между Тухуговым и Артемом Лобовым, который должен был состояться в Канаде 27 октября.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 11 октября 2018 | 18:47
Ультиматум))) Пойдёт в метро банками кидаться?
djuga 11 октября 2018 | 19:37
ura_123: Ультиматум))) Пойдёт в метро банками кидаться?
===========================================================================
Неужели никто из его земляков не объяснил этому чемпиону, что он подобными заявлениями опускает глухой занавес на пути в UFC перед многими своими коллегами-земляками? Неужели он сам этого не понимает?!
Таких как он в октагоне десятки и сотни! Тайсона - суперзвезду посадили, а не отсидел бы - отлучили бы от боёв, а тут...
Мне жаль тех молодых людей и мальчишек - его земляков, которые боготворили своего кумира и мечтали повторить его путь - он делает всё, чтобы остаться единственным, а остальным уготовано биться на городских праздниках за барана.
edward_sakash 11 октября 2018 | 18:48
ой дурак!
nik1225 11 октября 2018 | 18:49
Ну и напугал!
vit_69 11 октября 2018 | 18:53
это называется-напугал ежа голой задницей
idruker 11 октября 2018 | 18:54
Получил вчера напутственный карт-бланш от Путина, вот и сорвался с цепи.
belovnikita 11 октября 2018 | 19:00
"Он заявил, что покинет чемпионат и откажется от гонорара за поединок"
а еще может побиться тупой башкой об стенку и выпить яду :-D
alex006 11 октября 2018 | 19:02
Вот и правильно. Самое время пересесть на Жигули, а с дузьями общаться не Айфоном, а перестукиванием азбукой Морзе...
severnaj 11 октября 2018 | 19:08
Решил "прыгнуть" на UFC.
lawyer12 11 октября 2018 | 19:08
Он откроет свой мма с блэкджеком и хабибами))))
kosmicheskiy_svin 11 октября 2018 | 19:33
Напугал ежа голой жопой. Похуиндрычит к себе в кишлак с ишаками бороться...
curhatuy6 11 октября 2018 | 19:44
В Госду*у пригласили. Вероятно. Во время встречи. Паренек то расчетливый. Там поимеет больше:)))