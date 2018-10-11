Глава Башкирии Рустэм Хамитов досрочно покинул свой пост

Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», — говорится в обращении Хамитова. Он заявляет также, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в следующем году.

Ранее сегодня об отставке заявили губернаторы Курской области и Забайкалья.