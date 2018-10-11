Глава Башкирии Рустэм Хамитов досрочно покинул свой пост
Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», — говорится в обращении Хамитова. Он заявляет также, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в следующем году.
Ранее сегодня об отставке заявили губернаторы Курской области и Забайкалья.
Комментарии8
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nitsahon 11 октября 2018 | 18:37
странное решение... похоже, что кто-то из АП приставил ему нож к горлу.. и попросил освободить место для очередного кремлевского dolboeb-а...
zapadnay 11 октября 2018 | 18:44
nitsahon:
Оптом на выход....
danko1 11 октября 2018 | 18:54
zapadnay: Неужели этот тупица кремлевский думает отставками рейтинг поднять?
Ему и его банде даже новые войны не помогут рейтинг поднять.
Кончилась его власть преступная, остались только безумные попытки продлить агонию.
sparky 11 октября 2018 | 18:44
«Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно»
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Аккуратно так, вежливо, втыкает шило в бок Путину. Маленько недодумал речевку.
Ну и врет, конечно. Как будто он не знал, что будет становиться старше, когда в 14 году шел на выборы главы Башкирии. Осталось что там, год до выборов доработать, однако он "своевременно" решил свалить.
Уверен, окажется, что для работы в какой-нибудь корпорации на высокой должности, Хамитов вдруг окажется не таким уж старым. И там ему не придется лицемерить, про "нажим сверху" и тем более снизу.
plank1957 11 октября 2018 | 19:27
Прямо эпидемия отставок. Что бы это значило?
sasass 11 октября 2018 | 19:28
Откровенно бегут от управления - все уже поняли , что скоро каюк...
bervalano 11 октября 2018 | 19:31
Ой! Конец света! Бедные башкиры! Чё делать?
bradis 11 октября 2018 | 19:38
И момент выбран подходящий: 11 октября - День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики (так записано в законе).