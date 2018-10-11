Один из организаторов митинга в Ингушетии Барах Чемурзиев сообщил об уголовных делах против лидеров протеста

В эфире телеканала «Дождь» он рассказал, что дела возбуждены против председателя Общегражданского форума Ингушетии Мусы Мальсагова и председателя Совета тейпов Малсага Ужахова. По данным Чемурзиева, их обвиняют в оскорблении представителя власти. В рамках дела уже выписаны постановления о проведении обысков.

Напомню, митинг в столице Ингушетии продолжается с начала октября. Его участники требуют отмены соглашения об установлении границы с Чечней.