Один из организаторов митинга в Ингушетии Барах Чемурзиев сообщил об уголовных делах против лидеров протеста
В эфире телеканала «Дождь» он рассказал, что дела возбуждены против председателя Общегражданского форума Ингушетии Мусы Мальсагова и председателя Совета тейпов Малсага Ужахова. По данным Чемурзиева, их обвиняют в оскорблении представителя власти. В рамках дела уже выписаны постановления о проведении обысков.
Напомню, митинг в столице Ингушетии продолжается с начала октября. Его участники требуют отмены соглашения об установлении границы с Чечней.
Комментарии7
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kryimzdick 11 октября 2018 | 18:39
Как бы опять всей республикой не погрузили в телячьи вагоны и не отправили в степи.
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:55
bogggdan: если молчать, то взорвется еще сильнее, как в позднем Совке. Дурак ты старый.
efilika 11 октября 2018 | 19:29
bogggdan: откуда такая дичайшая галиматья?
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:07
bogggdan: сегодня один уже извинялся
alpanf 11 октября 2018 | 18:54
//Барах Чемурзиев сообщил об уголовных делах против лидеров протеста.
Тоже Кировлес украли?
alexandr400 11 октября 2018 | 19:12
Репрессивная машина однажды заведенная не останавливается.
marder888 11 октября 2018 | 19:52
Как бы не пришлось извиняться перед героем России с 16 лет.