Сегодня в Калининграде в рамках Лиги Наций сборная России сыграет с командой Швеции

Победа в домашнем матче позволит нашим единолично возглавить свою группу.

Россияне возглавляют таблицу своей группы, хотя пока провели всего один матч. Наши футболисты выиграли в гостях у команды Турции. В свою очередь турки, и тоже на выезде, победили наших сегодняшних соперников – шведов. Скандинавы всегда считались очень крепкой и организованной командой с футболистами хорошего европейского уровня. Тре Крунур играет в атлетичный футбол, что может создать российским футболистам определенные проблемы. В российской команде есть ощутимые потери. Сбор покинул хавбек Зенита Александр Ерохин, у которого повреждены связки. Пропустит игру со шведами и Алан Дзагоев. Есть проблемы и с первым номером. Игорь Анкинфеев, напомню, завершил выступление за национальную команду. Голкипер Зенита Андрей Лунев только только восстановился после травмы. По словам главного тренера россиян Станислава Черчесова, с большой долей вероятности место в воротах займет вратарь столичного локомотива Маринато Гильерме. Зато наверняка выйдет в стартовом составе Александр Головин, который из-за травмы пропустил игру с Турцией.

Матч между сборными России и Швеции начнется в 22.45. Трансляция на Первом канале.