Следствие будет просить об аресте задержанных накануне футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
При этом им вменяют ту часть уголовной статьи о хулиганстве, максимальное наказание по которой может составить до семи лет лишения свободы. По делу сегодня были задержаны еще три человека.
Инцидент перерос в возбужденное уголовное дел, а оно рискует обернуться вполне реальным и немалым сроком для спортсменов. Пока же Тверской суд определит, какова окажется мера пресечения для ведущих футболистов своих клубов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы столичного полицейского главка Юрий Титов.
В полиции, между тем, не знают — успели ли принести игроки свои извинения потерпевшим. По словам Юрия Титова, Мамаева и Кокорина содержат в соответствии с нормами закона. Это подтвердили и в столичной ОНК. Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников рассказал, что со слов Кокорина, тот не употреблял наркотики или крепкий алкоголь в день избиения шофера ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и сотрудника Минпромторга Дениса Пака в одном из московских кафе. Однако, на опубликованном сегодня видео общения Кокорина и Мамаева с полицейскими видно, что особо распространяться о своих утренних похождениях в понедельник спортсмены не хотят.
Сегодня, кстати, полиция сообщила, что установлены еще трое участников инцидента в Москве — в том числе задержан младший брат Александра Кокорина Кирилл. Футбольный клуб «Зенит» между тем стал распродавать клубную продукцию с фамилией Кокорина и пообещал пожертвовать вырученные деньги на нужды детских домов.
Минувшую ночь форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» провели, проходя медосвидетельствование. В изолятор временного содержания их доставили лишь к десяти утра. Напомню, мера пресечения будет определена завтра в Тверском суде столицы.
Комментарии5
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huyt 11 октября 2018 | 18:30
Теперь можно не думать о нищенских зарплатах и пенсиях. Самый важный для россиян сегодня вопрос это ситуация с Кокориным и Мамаевым.
rico777 11 октября 2018 | 18:36
А, что Эхо разве не вступится за этих «невиновных и оклеветанных». Они вроде как с «кровавым режимом» боролись в лице чиновника Минпромторга...
huyt 11 октября 2018 | 18:44
rico777: Когда-то травили и раньше времени загнали в могилу великого Эдуарда Стрельцова который не понравился Хрущёву. Теперь этим ребятам сломают жизнь. Хотя для них хватило бы и штрафа и дисквалификации на несколько лет.
polikarpich 11 октября 2018 | 18:51
rico777: Вы не понимаете ситуации? Это "кровавый режим" борется с самим собой от безысходности и отчаяния.
alehan22746 11 октября 2018 | 19:15
bogggdan: промашка вышла, социально близкие околофутбольные гопники переборщили:)) если бы отметелили всемером какого-нибудь одного либераса очередного или еврея на худой конец, то и хрен с ними:)) герои! как чепиге можно сразу звезду дать!:)) но начистили они рыло федеральному чиновнику, т.е. путинской свинье и водителю пропогандистской шлюхи с 1-го канала, т.е. государственным людям....
смекаешь, ручечник? указ 7-8 шьешь, начальник (с.)