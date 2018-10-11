Следствие будет просить об аресте задержанных накануне футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

При этом им вменяют ту часть уголовной статьи о хулиганстве, максимальное наказание по которой может составить до семи лет лишения свободы. По делу сегодня были задержаны еще три человека.

Инцидент перерос в возбужденное уголовное дел, а оно рискует обернуться вполне реальным и немалым сроком для спортсменов. Пока же Тверской суд определит, какова окажется мера пресечения для ведущих футболистов своих клубов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы столичного полицейского главка Юрий Титов.

В полиции, между тем, не знают — успели ли принести игроки свои извинения потерпевшим. По словам Юрия Титова, Мамаева и Кокорина содержат в соответствии с нормами закона. Это подтвердили и в столичной ОНК. Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников рассказал, что со слов Кокорина, тот не употреблял наркотики или крепкий алкоголь в день избиения шофера ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и сотрудника Минпромторга Дениса Пака в одном из московских кафе. Однако, на опубликованном сегодня видео общения Кокорина и Мамаева с полицейскими видно, что особо распространяться о своих утренних похождениях в понедельник спортсмены не хотят.

Сегодня, кстати, полиция сообщила, что установлены еще трое участников инцидента в Москве — в том числе задержан младший брат Александра Кокорина Кирилл. Футбольный клуб «Зенит» между тем стал распродавать клубную продукцию с фамилией Кокорина и пообещал пожертвовать вырученные деньги на нужды детских домов.

Минувшую ночь форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» провели, проходя медосвидетельствование. В изолятор временного содержания их доставили лишь к десяти утра. Напомню, мера пресечения будет определена завтра в Тверском суде столицы.