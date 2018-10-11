Глава Башкирии Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий
Глава Башкирии Рустэм Хамитов досрочно покинул свой
пост, сообщается на сайте главы республики в четверг.
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Глава Башкирии Рустэм Хамитов досрочно покинул свой
пост, сообщается на сайте главы республики в четверг.
Комментарии2
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abu_vgrobu 11 октября 2018 | 18:28
Видимо губеров обязали дать гарантии что они смогут протащить едро и на следующие выборы - кто не смог, с тем попрощались
huyt 11 октября 2018 | 18:28
Цирк. Якобы сами они уходят в отставку и главное в один день и почти одновременно. Сговорились они что-ль?