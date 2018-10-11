Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил об уходе в отставку
Эту информацию подтвердила пресс-служба областной администрации. По ее данным, Михайлов поблагодарил всех за работу и сообщил, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Напомню, что ранее об отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.
Комментарии1
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abu_vgrobu 11 октября 2018 | 18:30
Нахапал? и решил вовремя остановиться? вся семья, как водится - успешные бизнесмены?