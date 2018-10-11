Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил об уходе в отставку

Эту информацию подтвердила пресс-служба областной администрации. По ее данным, Михайлов поблагодарил всех за работу и сообщил, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Напомню, что ранее об отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.