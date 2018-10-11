Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту, а также к генпрокурору из-за ситуации в Хакасии
Там может быть отменена регистрация кандидата в губернаторы коммуниста Валентина Коновалова. Зюганов считает, что в республике творится беспредел. Ранее стало известно, что избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова. Местная прокуратура утверждает, что он был зарегистрирован с нарушением законодательства.
Комментарии2
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huyt 11 октября 2018 | 18:25
Неужели дедушка Зю ещё до сих пор верит в путинские недовыборы?
slawa1940 11 октября 2018 | 18:42
huyt: Это ж он просил о назначении нужного человечка, какая вера-то?