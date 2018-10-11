Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту, а также к генпрокурору из-за ситуации в Хакасии

Там может быть отменена регистрация кандидата в губернаторы коммуниста Валентина Коновалова. Зюганов считает, что в республике творится беспредел. Ранее стало известно, что избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова. Местная прокуратура утверждает, что он был зарегистрирован с нарушением законодательства.