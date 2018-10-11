Бывшая сотрудника Росгвардии обвинила руководство ведомства в «покрывательстве» врачей
По словам Ирины Дроздовой, медики допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых погиб один сотрудник Росгвардии и еще двое стали инвалидами. Юрист в эфире Эха Петербурга заявила, что замглавы ведомства Сергей Милейко узнал о ситуации в больнице после проверки.
Дроздова утверждает, что ей неоднократно угрожали. Представители Росгвардии от комментариев пока воздерживаются.
Комментарии4
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consts 11 октября 2018 | 18:32
Это на каком языке написано?
viktorial 11 октября 2018 | 18:35
Ничче не понятно. У вас там сегодня стажер на новостях, что ли
goodman 11 октября 2018 | 18:53
Какие врачи? Какой сотрудник? Какая бывшая? Э-эх!
goodman 11 октября 2018 | 18:57
goodman: Это я, добрый Э-эх, пришёл небылицы рассказывать!