Бывшая сотрудника Росгвардии обвинила руководство ведомства в «покрывательстве» врачей

По словам Ирины Дроздовой, медики допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых погиб один сотрудник Росгвардии и еще двое стали инвалидами. Юрист в эфире Эха Петербурга заявила, что замглавы ведомства Сергей Милейко узнал о ситуации в больнице после проверки.

Дроздова утверждает, что ей неоднократно угрожали. Представители Росгвардии от комментариев пока воздерживаются.