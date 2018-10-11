Молодой человек, житель Чечни, решил извиниться после того, как его раскритиковал Рамзан Кадыров
Молодой человек, житель Чечни, решил извиниться после того, как его раскритиковал Рамзан Кадыров за поведение в общественном транспорте. Он даже записал видеообращение.
Рамзан Кадыров ранее написал в соцсети Инстаграм, что молодой человек должен лично явиться в Грозный к нему в сопровождении родственников.
Комментарии1
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russo_vatnik 11 октября 2018 | 18:37
А кто даст гарантии, что этот именно тот, кто повел себя как неандертальское быдло? Могли просто заставить произнести всю эту туфту первого попавшего в поле зрения кадыровских "пехотинцев".
Настоящий ублюдок просто физически не смог бы в столь короткое время после заявления Рамзана, срочно купить билет, вылететь в Грозный, добраться до резиденции Кадырова, выучить написанный редактором текст и принести, якобы, "извинения"