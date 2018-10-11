Молодой человек, житель Чечни, решил извиниться после того, как его раскритиковал Рамзан Кадыров за поведение в общественном транспорте. Он даже записал видеообращение.

Рамзан Кадыров ранее написал в соцсети Инстаграм, что молодой человек должен лично явиться в Грозный к нему в сопровождении родственников.