Z Архив новостей новости
5 22 6 668
18:18, 11 октября 2018

Россия определится с позицией по своему членству в Совете Европы до января

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, уже в ближайшее время МИД проведет специальное заседание по этому вопросу. Напомню, отношения России с европейскими структурами, в том числе ПАСЕ, испортились после присоединения Крыма к России и событий на востоке Украины. Россия отказывается платить взносы в ПАСЕ.
Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

permsky_valenok 11 октября 2018 | 18:31

Петра Толстого - в перзиденты! Лучшего нам гаранта-то прав и свобод и не надобно. Впрочем, можно и вообще суды тогда отменить.
"Всех немедля схватить и доставить ко мне. Буду казнить и миловать... возможно, только казнить."

chapter_2 11 октября 2018 | 19:02

Либеральные страны Европы шагают в ногу, а вот Россия - нет.

Почему ПАСЕ должно, ради одного шагающего не в ногу, пересматривать полномочия национальных делегаций?

permsky_valenok 11 октября 2018 | 19:12

chapter_2: Знаете, вот в первой половине 20 века в двух странах очень любили шагать в ногу. В Германии и СССР до Второй мировой. Вы, это,осторожнее с этим "в ногу", черт его знает, куда это все привести может.

dmast79 11 октября 2018 | 19:17

chapter_2: Это нормально, Россия не обязана шагать в ногу с кем бы то ни было.

kryimzdick 11 октября 2018 | 18:31

Россия не принадлежит к цивилизованному миру, ей только вместе с Сомали да Венесуэлой заседать в советах

dmast79 11 октября 2018 | 19:19

kryimzdick: К чему ей принадлежать, Россия будет решать сама.

kryimzdick 11 октября 2018 | 19:22

dmast79: пока что хреново получается

ura_123 11 октября 2018 | 18:32

Воздух будет чище. Да и поездочки этих ” порноментариев” в ненавистную или гейропу прекратятся)))

marek 11 октября 2018 | 19:03

ura_123:
Не гадьте под себя, воздух и очистится.

stebinmaku 11 октября 2018 | 18:32

Позиция членства этой организации понятна и определяется участием членских взносов на право просмотра процесса вхождения в неё члена заокеанского хозяина..

abu_vgrobu 11 октября 2018 | 18:34

Зачем нам это? Ездить, выслушивать про себя грязную клевету и платить за это деньги?
Источник: http://rusvesna.su/news/1539265515

ura_123 11 октября 2018 | 19:03

abu_vgrobu: Источник канешна жы заслуживающий пристального внимания судебной психиатрии)))

marek 11 октября 2018 | 19:10

abu_vgrobu:
Прежде чем вопить о дискриминации за рубежом, закончите с дискриминацией внутри страны, сдайте в утиль карательную систему, сделайте независимый суд, свободные СМИ, честные выборы, а не мартышкин хвост. Не хотите стать цивилизацией - ваше место на дереве.

fresh_breeze 11 октября 2018 | 18:38

Rexit, и нечего тут думать.
Членство России в той организации — это игра в одни ворота.
Заодно будет повод отменить мораторий на смертную казнь, а то некоторые совсем страх потеряли.

ura_123 11 октября 2018 | 19:05

fresh_breeze: Ты тоже сторонник смертной казни для казнокрадов?

dmast79 11 октября 2018 | 19:25

ura_123: Если казнить казнокрадов, то от ельцинско-гайдаровской группировки останется один Путин. Ибо как ни искали лучшие спецслужбы мира - ни одного цента якобы украденного им - так и не нашли!

fresh_breeze 11 октября 2018 | 19:29

ura_123:

Я однозначно против смертной казни в отношении тех, кто никого не убил; не убил сразу или не искалечил, в результате чего человек умер чуть позже.

А что касается убийц, то и тут я не скажу, что обеими руками за смертную казнь, равно как и не против оной. Просто считаю, что не должно быть однозначных решений, типа моратория.
Пусть сперва соотв. организации представят общественности статистику по насильственным преступлениям до введения моратория и после, а там поглядим.

dmast79 11 октября 2018 | 19:39

fresh_breeze: Просто неправильно считать смертную казнь наказанием. Она в первую очередь профилактика и санитария, единственно гарантированный способ исключить продолжение злодейств от конкретного казнимого индивида.

marek 11 октября 2018 | 18:57

Как долго они хотели, наконец, уже де-юре покинуть границы цивилизованного мира.
Теперь людоедам можно попировать на славу!
А цивилизованным людям ради самосохранения лучше покинуть пределы этой дикой страны.
Да, у нас чудесный, выразительный язык - единственное, что объединяет нас в народ. Литература, исторические легенды, живопись, музыка. Всё это теперь можно унести на флешке, скачать из интернета в надежде, что когда-нибудь это пригодится.
Как много веков назад еврейский народ потерял родину, так теперь и русский теряет. Зато обретает свободу и самостоятельность. Себя в окружающем мире, который не сводится к этому царству безумных убийц и жертв.
Может быть, это навсегда. Но, в конце концов, не с упырями же делить место обитания. Пусть они пожрут друг друга, а их самих - более сильный, умный и хитрый.
Нет смысла играть в шахматы с киллерами и отравителями, полицаями и карателями.

redrica 11 октября 2018 | 19:10

Сейчас особенно хорошо видно, как осторожно надо выбирать разных парламентариев. Навыбирали с закрытыми глазами всякую сволочь - теперь они нам горло перекроют.

dmast79 11 октября 2018 | 19:35

redrica: Так наоборот, все эти оковы, навязанные нам (подчинение Западу) - это и есть перекрытое горло. Россия должна стать подлинно свободной и независимой.

alena01 11 октября 2018 | 19:27

При этом нужно иметь ввиду, что Совет Европы это не мусорный ящик...

Самое обсуждаемое

Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 171 6 11531 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 76 6 6218 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Новости

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя Международный экипаж, как ожидается, совершит экстренную посадку на территории Казахстана…

5 116 6 12297
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 218 6 25085 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Новости

При старте ракеты-носителя «Союз», которая должна была доставить новый экипаж к МКС, этим утром произошла авария Через две минуты после старта у космического аппарата отключились двигатели второй ступени…

5 74 6 8829
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 115 6 16000 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Новости

Аварийный «Союз» приземлился в Казахстане В  составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и  астронавт НАСА Ник Хейг…

5 129 6 15494
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12266 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 15677 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8548 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 233 6 28953 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 56 6 7209 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48467 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Новости

Авария произошла во время старта ракеты-носителя «Союз» к МКС На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, они остались живы…

5 78 6 10709
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15372 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Новости

В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви Сегодня завершается трехдневный Синод, который в том числе должен рассмотреть и вопрос о независимости УПЦ…

5 45 6 6360

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров потребовал немедленных извинений от жителя Чечни, бросившего в пассажира метро жестяной банкой Видео с оскорблениями, снятое в одном из вагонов подземки, ранее появилось в социальных сетях…

5 21 6 17902
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 151082 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Хотели бы вы, чтобы футболисты Мамаев и Кокорин получили реальный срок?
5 51 6 12181 09.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 272 6 343962 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 166680 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330234
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3695309

Сегодня в эфире