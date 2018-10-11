Россия определится с позицией по своему членству в Совете Европы до января
Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, уже в ближайшее время МИД проведет специальное заседание по этому вопросу. Напомню, отношения России с европейскими структурами, в том числе ПАСЕ, испортились после присоединения Крыма к России и событий на востоке Украины. Россия отказывается платить взносы в ПАСЕ.
Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.
Комментарии22
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permsky_valenok 11 октября 2018 | 18:31
Петра Толстого - в перзиденты! Лучшего нам гаранта-то прав и свобод и не надобно. Впрочем, можно и вообще суды тогда отменить.
"Всех немедля схватить и доставить ко мне. Буду казнить и миловать... возможно, только казнить."
chapter_2 11 октября 2018 | 19:02
Либеральные страны Европы шагают в ногу, а вот Россия - нет.
Почему ПАСЕ должно, ради одного шагающего не в ногу, пересматривать полномочия национальных делегаций?
permsky_valenok 11 октября 2018 | 19:12
chapter_2: Знаете, вот в первой половине 20 века в двух странах очень любили шагать в ногу. В Германии и СССР до Второй мировой. Вы, это,осторожнее с этим "в ногу", черт его знает, куда это все привести может.
dmast79 11 октября 2018 | 19:17
chapter_2: Это нормально, Россия не обязана шагать в ногу с кем бы то ни было.
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:31
Россия не принадлежит к цивилизованному миру, ей только вместе с Сомали да Венесуэлой заседать в советах
dmast79 11 октября 2018 | 19:19
kryimzdick: К чему ей принадлежать, Россия будет решать сама.
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:22
dmast79: пока что хреново получается
ura_123 11 октября 2018 | 18:32
Воздух будет чище. Да и поездочки этих ” порноментариев” в ненавистную или гейропу прекратятся)))
marek 11 октября 2018 | 19:03
ura_123:
Не гадьте под себя, воздух и очистится.
stebinmaku 11 октября 2018 | 18:32
Позиция членства этой организации понятна и определяется участием членских взносов на право просмотра процесса вхождения в неё члена заокеанского хозяина..
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 18:34
Зачем нам это? Ездить, выслушивать про себя грязную клевету и платить за это деньги?
Источник: http://rusvesna.su/news/1539265515
ura_123 11 октября 2018 | 19:03
abu_vgrobu: Источник канешна жы заслуживающий пристального внимания судебной психиатрии)))
marek 11 октября 2018 | 19:10
abu_vgrobu:
Прежде чем вопить о дискриминации за рубежом, закончите с дискриминацией внутри страны, сдайте в утиль карательную систему, сделайте независимый суд, свободные СМИ, честные выборы, а не мартышкин хвост. Не хотите стать цивилизацией - ваше место на дереве.
fresh_breeze 11 октября 2018 | 18:38
Rexit, и нечего тут думать.
Членство России в той организации — это игра в одни ворота.
Заодно будет повод отменить мораторий на смертную казнь, а то некоторые совсем страх потеряли.
ura_123 11 октября 2018 | 19:05
fresh_breeze: Ты тоже сторонник смертной казни для казнокрадов?
dmast79 11 октября 2018 | 19:25
ura_123: Если казнить казнокрадов, то от ельцинско-гайдаровской группировки останется один Путин. Ибо как ни искали лучшие спецслужбы мира - ни одного цента якобы украденного им - так и не нашли!
fresh_breeze 11 октября 2018 | 19:29
ura_123:
Я однозначно против смертной казни в отношении тех, кто никого не убил; не убил сразу или не искалечил, в результате чего человек умер чуть позже.
А что касается убийц, то и тут я не скажу, что обеими руками за смертную казнь, равно как и не против оной. Просто считаю, что не должно быть однозначных решений, типа моратория.
Пусть сперва соотв. организации представят общественности статистику по насильственным преступлениям до введения моратория и после, а там поглядим.
dmast79 11 октября 2018 | 19:39
fresh_breeze: Просто неправильно считать смертную казнь наказанием. Она в первую очередь профилактика и санитария, единственно гарантированный способ исключить продолжение злодейств от конкретного казнимого индивида.
marek 11 октября 2018 | 18:57
Как долго они хотели, наконец, уже де-юре покинуть границы цивилизованного мира.
Теперь людоедам можно попировать на славу!
А цивилизованным людям ради самосохранения лучше покинуть пределы этой дикой страны.
Да, у нас чудесный, выразительный язык - единственное, что объединяет нас в народ. Литература, исторические легенды, живопись, музыка. Всё это теперь можно унести на флешке, скачать из интернета в надежде, что когда-нибудь это пригодится.
Как много веков назад еврейский народ потерял родину, так теперь и русский теряет. Зато обретает свободу и самостоятельность. Себя в окружающем мире, который не сводится к этому царству безумных убийц и жертв.
Может быть, это навсегда. Но, в конце концов, не с упырями же делить место обитания. Пусть они пожрут друг друга, а их самих - более сильный, умный и хитрый.
Нет смысла играть в шахматы с киллерами и отравителями, полицаями и карателями.
redrica 11 октября 2018 | 19:10
Сейчас особенно хорошо видно, как осторожно надо выбирать разных парламентариев. Навыбирали с закрытыми глазами всякую сволочь - теперь они нам горло перекроют.
dmast79 11 октября 2018 | 19:35
redrica: Так наоборот, все эти оковы, навязанные нам (подчинение Западу) - это и есть перекрытое горло. Россия должна стать подлинно свободной и независимой.
alena01 11 октября 2018 | 19:27
При этом нужно иметь ввиду, что Совет Европы это не мусорный ящик...