Московская квартира, где прописан предполагаемый отравитель Скрипалей, сотрудник ГРУ Мишкин, принадлежит его жене

Московская квартира, где прописан предполагаемый отравитель Скрипалей, сотрудник ГРУ Александр Мишкин, принадлежит его жене, а человек, который встретил в этой квартире корреспондента Дождя, может быть подставным агентом ГРУ. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Подробнее об этом в эфире Эха Москвы расскажет основатель группы Руслан Ливиев. Слушайте программу Рикошет после 18:30.