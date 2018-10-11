Московская квартира, где прописан предполагаемый отравитель Скрипалей, сотрудник ГРУ Мишкин, принадлежит его жене
Московская квартира, где прописан предполагаемый отравитель Скрипалей, сотрудник ГРУ Александр Мишкин, принадлежит его жене, а человек, который встретил в этой квартире корреспондента Дождя, может быть подставным агентом ГРУ. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Подробнее об этом в эфире Эха Москвы расскажет основатель группы Руслан Ливиев. Слушайте программу Рикошет после 18:30.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 11 октября 2018 | 18:29
Понеслось... и Новичок не его, и звезда Героя шоколадная, и президент ненастоящий...
ura_123 11 октября 2018 | 18:29
Настоящиму Мишкину пришла СМС ” Уважаемый клиент,Ваш супружеский долг погашен в полном объёме”
askol2016 11 октября 2018 | 18:30
Уже переобулись диверсанты-гастарбайтеры...
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 18:37
У меня вот бабка соседка - тожя, я предполагаю, подставной агент ГРУ. Так и зырит за всеми, так и зырит..
andreyfilippov 11 октября 2018 | 18:58
abu_vgrobu: >У меня вот бабка соседка - тожя, я предполагаю, подставной агент ГРУ. Так и зырит за всеми, так и зырит..
---------------------
Тогда точно не ГРУ. Там только лохи-запутенцы остались, давно "зырить" разучились. Они даже убить предателя по человечески не могут, только анашу курить и с проституткой вдвоем справляться.
Нет, сотрудники ГРУ давно "зырить" разучились. Они даже убить предателя по человечески не могут, только анашу курить и с проституткой вдвоем справляться.
kara 11 октября 2018 | 18:43
Как что то пошло не так, так и ответ готов- это ГРУ подстроило
trans 11 октября 2018 | 18:43
Путинские киллеры.
cromwel 11 октября 2018 | 18:44
Сейяас Мишкин впопыхах все что нажито непосильным трудом перепишет на жену. А та, если соображает, может и развестись.
oxlomon 11 октября 2018 | 18:48
Чёт не догоняю: из «highly likely» он вдруг стал всего-навсего «предполагаемым»? Чего вдруг градус наезда понизили?
basman 11 октября 2018 | 19:01
Подробнее об этом в эфире Эха Москвы расскажет основатель группы Руслан Ливиев. Слушайте программу Рикошет после 18:30.
А после 19:30 в программе "пусть говорят" выступят гости: Петров, Боширров, чепрага и Мышкин. Ожидается и Федотов.
persev Виктор Перцев 11 октября 2018 | 19:06
По факту!
Специальные службы США и других Европейских стран ввели практику похищения граждан.
Трави или имитируй отравление, потом забирай любого гражданина и без суда и следствия делай с этим гражданином или группой граждан, что только пожелаешь.
Но, не Кто не хочет задать вопрос. ГДЕ ОТЕЦ и ДОЧЬ СКРИПАЛИ?!
Если, люди живы, ДОПУСТИТЕ К НИМ РОДСТВЕННИКОВ. ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА.
Если, граждане проходят медицинское лечение ПРЕКРАТИТЕ ИЗОЛЯЦИЮ ГРАЖДАН ОТ ОБЩЕСТВА!
Если, граждане России умерли, дайте ВОЗМОЖНОСТЬ РОДСТВЕННИКАМ В ЗАХОРОНЕНИИ!
СПЕЦСЛУЖБЫ США И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ВЕРНИТЕ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВО!
Специальные службы США и МИ6. РЕАНИМИРУЮТ РАБСТВО?!
sasass 11 октября 2018 | 19:48
Туго приходиться ГРУ и внутри страны, а за рубежом полный распад...