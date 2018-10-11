Синод Константинопольского патриархата сегодня принял решение признать каноничным Киевский патриархат
Синод Константинопольского патриархата сегодня принял решение признать каноничным Киевский патриархат, лидер которой Филарет был предан анафеме РПЦ.
Как считают наблюдатели, решение Константинопольского патриархата – это еще один шаг на пути к признанию независимости Украинской православной церкви.
Между тем, вопреки ожиданиям, по итогам Синода, так и не объявлено о предоставлении ей автокефалии. Об этом пишут западные издания. Священный синод Вселенского патриархата в Стамбуле внезапно отложил решение вопроса об автокефалии для Украинской православной церкви, сообщают западные СМИ. С подробностями – Ринат Валиулин. ПЛЕНКА Митрополит Австрийский Арсений сообщил журналистам, что патриарх Варфоломей решил отложить решение на более благоприятное время, сообщает сайт Дойче Велле. Арсений также добавил, что, цитата «мы не хотели бы создавать новых проблем и будем поступать так, чтобы все было мирно». Украинские СМИ напоминают, что Московская патриархия активно угрожала Константинополю религиозной войной на Украине, и что Кремль и РПЦ, снова цитата, «устроили по этому поводу истерику». Как сообщала ранее украинская Телевизионная служба новостей, Вселенский патриархат готовился объявить решение относительно автокефалии Украинской церкви сегодня, 11 октября, в последний день заседания Синода. Эксперт 24 телеканала Украины Валерий Дымов напоминает, что в 1686 году Киевскую митрополию Константинопольского патриархата присоединили к Московскому патриархату. По его мнению, процесс был незаконным, и центр православия из Киева в Москву перенесли, цитата, «за деньги». Другой аналитик телеканала считает, что религиозные организации во всем мире относятся к верующим как к «большому рынку». А поскольку на Украине 70 процентов людей считают себя верующими и при этом участвуют в выборах, снова цитата, «абсолютно ненормально, что большая часть рынка религии» контролируется из Москвы. Телеканал отмечает, что после пока несостоявшегося предоставления Украине автокефалии в Киеве, до конца этого года, должен был состояться объединительный церковный Собор, готовилось провозглашение автокефальной Православной церкви и избрание ее предстоятеля. Религиоведы на Украине уверены, что одним из самых сложных в создании объединенной украинской церкви станет вопрос о дележе церковного имущества с Россией, которая неизменно будет продолжать, цитата, «ставить палки в колеса». Накануне, в интервью украинскому изданию Обозреватель Патриарх Киевский Филарет отметил, что Русская православная церковь хочет стать мировым лидером и поэтому всячески противодействует отделению Украины. По мнению Филарета, соперничество между Москвой и Константинополем уже продолжается десятилетиями, еще со сталинских времен, однако первенство по-прежнему прочно закреплено за Вселенским патриархатом. Патриарх Киевский заметил, что когда с предоставлением автокефалии Московский патриархат вполовину сократится, у него не будет никаких причин претендовать на первенство в православном мире.
Филарет также заметил, что после представления автокефалии Московский патриархат сократится наполовину, и у него не будет причин претендовать на первенство в православном мире.
Комментарии49
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 11 октября 2018 | 18:15
Гуне на Томас наступили - БОЛЬНО!
danko1 11 октября 2018 | 18:20
tvitov66: Не переживет нанопыльный гэбэшник, жадный до злата, потери такого жирного куска.
Да и в России с каждым днем желающих посещать его ТД всё меньше.
И 1% не будет.
snamor 11 октября 2018 | 18:33
danko1: Турецкоподданый Стамбульский патриарх всея 1000 православных Турции дал разрешение отколовшейся от РПЦ УКП называть себя настоящими православными.
Ну да, теперь юридически, УПЦ может претендовать на храмы, построенные РПЦ.
zukero_ 11 октября 2018 | 18:53
snamor: претендовать на храмы, построенные РПЦ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну на современные возможно, а как насчёт самых главных храмов, святынь построенных, когда не то что РПЦ - России не существовало в помине?
andreyfilippov 11 октября 2018 | 18:54
snamor: И на ХХС тоже?
eniro 11 октября 2018 | 19:10
snamor: Теперь очевидно, что православная Украина станет самодостаточной. Пророческий жест Патриарха Варфоломея в долгосрочной перспективе окажется полезным, тем более, что Украина «является непосредственным потомком Константинополя, живым плодом ее миссионерской работы и местом будущего примирения и урегулирования с Церковью России»
chapter_2 11 октября 2018 | 18:42
danko1: Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятелей УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата) Филарета и УАПЦ (Украинская автокефальная церковь) Макария.
После соединения УПЦ КП и УАПЦ объединённая церковь толучит Томос.
Приходов УПЦ МП это решение Вселенской Патриархии не касается. Так что РПЦ МП обижаться не на что. Напомню, что у РПЦ МП Томоса нет.
justlooking 11 октября 2018 | 18:48
chapter_2: Как это "не касается"?
В нашей стране храмы принадлежат не конфессии, а громаде, поскольку именно на деньги громады они строились. У РПЦ МП нет в Украине практически никакого имущества. Все имущество принадлежит прихожанам УПЦ МП, которые простым решением большинства могут переходить из конфессии в конфессию вместе со всем своим имуществом.
parasuk_ 11 октября 2018 | 18:49
chapter_2: Стесняюсь спросить, а как будет называться этот гибрид из церквей и кто там будет главным?
dmast79 11 октября 2018 | 18:52
danko1: 1% это рейтинг либеральных демократов.
pstrak444 11 октября 2018 | 19:00
tvitov66: У него Томоса нету, у Гуни.
benya_krik 11 октября 2018 | 18:16
(Голосом Майкла Баффера) Лэтс гет рэдииии ту рааааамбл!" Кацапы готовсь, пуканами пли!!! Вы - раскольники!
parasuk_ 11 октября 2018 | 18:18
А укронацистские свины уже третий день по всем блогам вопят, что им томос дали. Но стамбульский поп спутал все карты и выставил порашников дураками :)
pstrak444 11 октября 2018 | 19:06
parasuk_: Включи мозги. Как можно дать Томос церкви, которая не каноническая? 90 процентов прихожан моцковистцкой церкви на Украине не переходили к Филарету только из за его неканоничности. Теперь и этот барьер разрушен. А еще раньше мацкавистскую анафему отдали свинтям на сьедение. А еще раньше и Мазепу очистили от мацкавистских соплей. Всему свое время. Ждем следующих шагов. Никто не будет слушать собачьих визгов секты имени Лаврентия.
freecrimea 11 октября 2018 | 19:18
parasuk_: Ты дебил не понял, что томос Украине решили дать. Осталось вручить.
zhrv 11 октября 2018 | 18:19
- "Религиоведы на Украине уверены, что одним из самых сложных в создании объединенной украинской церкви станет вопрос о дележе церковного имущества с Россией..."
Думаю, к тому времени особо нечего будет делить... Вывезут все "что нажито непосильным трудом", оставив голые стены.
testmeter 11 октября 2018 | 18:37
zhrv: "Вывезут все" ///
Затруднительно им будет это делать. Разве что, бабло в священные биткоины переведут
arabtom 11 октября 2018 | 18:20
Веселые ребята эти церковники - что Гундяй, что Варфоломей, что Филарет - у них там базар по канонам. А украинцев кто-нибудь из этих орлов спросил?
parasuk_ 11 октября 2018 | 18:22
arabtom: зачем? они паства, в смысле овцы :)
arabtom 11 октября 2018 | 18:28
parasuk_: Боюсь, в данном случае, парнокопытные, как раз иерархи - только не овцы, а бараны))
parasuk_ 11 октября 2018 | 18:55
arabtom: козлища они :)
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:20
Гундя теперь еретик, проклятый
mamiluk 11 октября 2018 | 18:31
От души поздравляем наших братьев украинцев!
nestor199 11 октября 2018 | 18:35
mamiluk: Вы обрезанный?
nestor199 11 октября 2018 | 18:33
Ну признал. А дальше что? Свои Храмы строить будут? Или как?
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:35
nestor199: так у них есть свои храмы. Все, что стоят в Украине. Многие с тех пор, когда Московии вообще не было
nestor199 11 октября 2018 | 18:37
kryimzdick: Пусть в своих храмах и хозяйничают.
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:45
nestor199: Так ВСЕ религиозные постройки на территории Украины принадлежат государству.
nestor199 11 октября 2018 | 18:47
kryimzdick: Ну, если Вы Храмы считаете религиозными постройками - есть ли смысл Вам оппонировать?
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:49
nestor199: ну если у вас так плохо с русским языком, то вам надо не оппонировать, а помалкивать
student_ru_ru 11 октября 2018 | 18:49
nestor199: "Пусть в своих храмах и хозяйничают."
Правильно. В чужой дурдом со своим уставом не лезут.
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 18:37
kryimzdick: Украина когда была?
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:46
при чем тут Украина? Патриархат КИЕВСКИй, а Киев и киевляне существуют где-то с 6 века нашей эры
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 18:50
kryimzdick: Черное море киевляне не выкопали?
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:52
ukretotakoividskota: не придуривайся. Есть патриархат Киевский, есть Московский. Киевскому принадлежат храмы на территории, подконтрольной Киеву, Москве храмы на территории, подконтрольной Москве. Логично? А то получится, что в 1942 году все советские люди ходили бы в протестантские кирхи.
dmast79 11 октября 2018 | 18:58
kryimzdick: Так Киев или украина? Киев это Русь, после разорения монголами и захвата поляками столица Руси была перенесена в Москву, объединившую русские земли и ставшую Россией. Никакой "украины" тогда и рядом не стояло. В 1686 году, Киев был передан польским королём России, вместе с ним перешёл и патриархат.
student_ru_ru 11 октября 2018 | 19:00
dmast79: И как это влияет на сегодняшние реалии?
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:06
dmast79: Монгольская Москва не имеет ничего общего с Русью.
testmeter 11 октября 2018 | 18:39
nestor199: Все храмы на территории Украины являются собственностью общин. Они и решат, к какому патриархату им относиться. Москва уж точно никакого отношение к имуществу на территории Украины не имеет. Включая Крым-с
nestor199 11 октября 2018 | 18:44
testmeter: Да я с Вами и спорить не буду ................................ ..
putn_pnh 11 октября 2018 | 18:33
Славааллаху! Скоро московскую секту оградят по поребрику флажками.
dmast79 11 октября 2018 | 19:01
putn_pnh: Только вот по численности эта "секта" больше всех остальных православных вместе взятых. А вот на украине начнётся теперь ещё и церковный майдан, с разборками и драками, как и заведено у хохлов. Пока не придёт пан и не высечет всех хлопов плетью, что бы не озорничали...
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:09
dmast79: да не усирайся так, все будет хорошо. Без гундяйкиных содомитов
vblack 11 октября 2018 | 18:33
А "признать каноничным" - это не оно и есть?
nestor199 11 октября 2018 | 18:42
vblack: Южная Осетия, Абхазия, Крым не являются каноническими территориями РПЦ московского Патриархата. Кирилл на эти территории и не лезет
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:53
nestor199: Вот и территория Украины для московского патриархата не является каноничной.
nestor199 11 октября 2018 | 19:23
kryimzdick: Да ню?
Москвы еще не было, когда киевлян крестили.
kryimzdick 11 октября 2018 | 19:37
nestor199: ну так в этом все и дело. Киевлян крестили, а москвичей даже еще не зачали. И сегодня Украина признана канонической территорией Константинополя, независимой от московского патриархата.
zemljanka 11 октября 2018 | 19:39
Остановить кровопролитие и мирно жить желаю братьям славянам.
Удачи всем.