Синод Константинопольского патриархата сегодня принял решение признать каноничным Киевский патриархат, лидер которой Филарет был предан анафеме РПЦ.

Как считают наблюдатели, решение Константинопольского патриархата – это еще один шаг на пути к признанию независимости Украинской православной церкви.

Между тем, вопреки ожиданиям, по итогам Синода, так и не объявлено о предоставлении ей автокефалии. Об этом пишут западные издания. Священный синод Вселенского патриархата в Стамбуле внезапно отложил решение вопроса об автокефалии для Украинской православной церкви, сообщают западные СМИ. С подробностями – Ринат Валиулин. ПЛЕНКА Митрополит Австрийский Арсений сообщил журналистам, что патриарх Варфоломей решил отложить решение на более благоприятное время, сообщает сайт Дойче Велле. Арсений также добавил, что, цитата «мы не хотели бы создавать новых проблем и будем поступать так, чтобы все было мирно». Украинские СМИ напоминают, что Московская патриархия активно угрожала Константинополю религиозной войной на Украине, и что Кремль и РПЦ, снова цитата, «устроили по этому поводу истерику». Как сообщала ранее украинская Телевизионная служба новостей, Вселенский патриархат готовился объявить решение относительно автокефалии Украинской церкви сегодня, 11 октября, в последний день заседания Синода. Эксперт 24 телеканала Украины Валерий Дымов напоминает, что в 1686 году Киевскую митрополию Константинопольского патриархата присоединили к Московскому патриархату. По его мнению, процесс был незаконным, и центр православия из Киева в Москву перенесли, цитата, «за деньги». Другой аналитик телеканала считает, что религиозные организации во всем мире относятся к верующим как к «большому рынку». А поскольку на Украине 70 процентов людей считают себя верующими и при этом участвуют в выборах, снова цитата, «абсолютно ненормально, что большая часть рынка религии» контролируется из Москвы. Телеканал отмечает, что после пока несостоявшегося предоставления Украине автокефалии в Киеве, до конца этого года, должен был состояться объединительный церковный Собор, готовилось провозглашение автокефальной Православной церкви и избрание ее предстоятеля. Религиоведы на Украине уверены, что одним из самых сложных в создании объединенной украинской церкви станет вопрос о дележе церковного имущества с Россией, которая неизменно будет продолжать, цитата, «ставить палки в колеса». Накануне, в интервью украинскому изданию Обозреватель Патриарх Киевский Филарет отметил, что Русская православная церковь хочет стать мировым лидером и поэтому всячески противодействует отделению Украины. По мнению Филарета, соперничество между Москвой и Константинополем уже продолжается десятилетиями, еще со сталинских времен, однако первенство по-прежнему прочно закреплено за Вселенским патриархатом. Патриарх Киевский заметил, что когда с предоставлением автокефалии Московский патриархат вполовину сократится, у него не будет никаких причин претендовать на первенство в православном мире.

Филарет также заметил, что после представления автокефалии Московский патриархат сократится наполовину, и у него не будет причин претендовать на первенство в православном мире.