В России приостановлены пилотируемые запуски космических кораблей

Ракета-носитель «Союз» сегодня потерпела аварию через две минуты после старта на космодроме Байконур. Российские космонавты и американский астронавт остались живы. Подробнее об инциденте и его последствиях расскажет Олег Овчаренко.

Авария произошла после отделения первой ступени ракеты-носителя «Союз» на глазах руководителей «Роскосмоса» и НАСА Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна. По данным источника ТАСС, предварительный анализ телеметрии показал, что инцидент случился в результате разрушения второй ступени. При этом собеседник агентства выразил мнение, что ракета-носитель не была повреждена перед стартом. В свою очередь, источник «Интерфакса» полагает, что причиной стало плохое крепление, один из блоков мог зацепить центральный. Из-за этого, по его словам, вторая ступень потеряла ориентацию, а ее двигатели отключились. Корабль же, в котором находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, выпустил парашют и приземлился примерно в 20 км от казахстанского аэродрома Жезказган. О том, как развивалась нештатная ситуация, можно судить по переговорам экипажа «Союза» и Центра управления полетами.



В результате катапультирования космонавты не пострадали. Однако их доставили в Байконур, где до утра они будут находиться под наблюдением врачей. Семья Алексея Овчинина регулярно получает информацию о состоянии его здоровья. Об этом телеканалу РБК сообщила жена космонавта Светлана.

Официально о том, что случилось с ракетой-носителем «Союз», пока не сообщается. В предприятии «Энергомаш», разработавшем двигатели для «Союза», а также в самарской компании «Кузнецов», которая их произвела, сказали, что хотят дождаться полных данных телеметрии. При этом до выяснения всех обстоятельств пилотируемые пуски ракеты-носителя «Союз» прекращены, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Из-за аварии «Союза» не был доставлен груз на МКС. Впрочем, по словам собеседника ТАСС, на работе станции это не отразится, потому что на ней достаточно запасов продовольствия и воды. При этом экипаж МКС в составе трех человек может остаться на ней на неопределенный срок.

Авария ракеты-носителя «Союз» с пилотируемым кораблем стала первой за последние 35 лет. Страховая компания «Согласие» преступило к рассмотрению обстоятельств аварии «Союза». Если она будет признана страховым случаем, то сумма выплаты может стать одной из крупных за последние десятилетия. Программу работы на МКС придется корректировать. Речь, в частности, идет о научных экспериментах. Судя по всему, будут также изменены сроки выходов в открытый космос, позже на МКС полетит первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов. Нынешний экипаж станции может задержаться на орбите до начала января. Сегодняшний инцидент потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли и технологических процессов на них. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил строительных работ, которое повлекло за собой причинение крупного ущерба. Согласно данным на сайте завода в Самаре, который производит движки для ступеней ракеты «Союз», инженер-технолог, а также высококвалифицированный рабочий получают в месяц около 370$, а контролер – около 250$.