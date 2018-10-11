В России приостановлены пилотируемые запуски космических кораблей
Ракета-носитель «Союз» сегодня потерпела аварию через две минуты после старта на космодроме Байконур. Российские космонавты и американский астронавт остались живы. Подробнее об инциденте и его последствиях расскажет Олег Овчаренко.
Авария произошла после отделения первой ступени ракеты-носителя «Союз» на глазах руководителей «Роскосмоса» и НАСА Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна. По данным источника ТАСС, предварительный анализ телеметрии показал, что инцидент случился в результате разрушения второй ступени. При этом собеседник агентства выразил мнение, что ракета-носитель не была повреждена перед стартом. В свою очередь, источник «Интерфакса» полагает, что причиной стало плохое крепление, один из блоков мог зацепить центральный. Из-за этого, по его словам, вторая ступень потеряла ориентацию, а ее двигатели отключились. Корабль же, в котором находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, выпустил парашют и приземлился примерно в 20 км от казахстанского аэродрома Жезказган. О том, как развивалась нештатная ситуация, можно судить по переговорам экипажа «Союза» и Центра управления полетами.
В результате катапультирования космонавты не пострадали. Однако их доставили в Байконур, где до утра они будут находиться под наблюдением врачей. Семья Алексея Овчинина регулярно получает информацию о состоянии его здоровья. Об этом телеканалу РБК сообщила жена космонавта Светлана.
Официально о том, что случилось с ракетой-носителем «Союз», пока не сообщается. В предприятии «Энергомаш», разработавшем двигатели для «Союза», а также в самарской компании «Кузнецов», которая их произвела, сказали, что хотят дождаться полных данных телеметрии. При этом до выяснения всех обстоятельств пилотируемые пуски ракеты-носителя «Союз» прекращены, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
Из-за аварии «Союза» не был доставлен груз на МКС. Впрочем, по словам собеседника ТАСС, на работе станции это не отразится, потому что на ней достаточно запасов продовольствия и воды. При этом экипаж МКС в составе трех человек может остаться на ней на неопределенный срок.
Авария ракеты-носителя «Союз» с пилотируемым кораблем стала первой за последние 35 лет. Страховая компания «Согласие» преступило к рассмотрению обстоятельств аварии «Союза». Если она будет признана страховым случаем, то сумма выплаты может стать одной из крупных за последние десятилетия. Программу работы на МКС придется корректировать. Речь, в частности, идет о научных экспериментах. Судя по всему, будут также изменены сроки выходов в открытый космос, позже на МКС полетит первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов. Нынешний экипаж станции может задержаться на орбите до начала января. Сегодняшний инцидент потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли и технологических процессов на них. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил строительных работ, которое повлекло за собой причинение крупного ущерба. Согласно данным на сайте завода в Самаре, который производит движки для ступеней ракеты «Союз», инженер-технолог, а также высококвалифицированный рабочий получают в месяц около 370$, а контролер – около 250$.
Комментарии14
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meteor1908 11 октября 2018 | 18:05
И это только первый год из грядущего десятилетия побед! Не знаю, кто как, а я уже зарезервировал себе место на кладбище.
huyt 11 октября 2018 | 18:08
meteor1908: При таком горе-руководителе Роскосмоса как Рогозин скоро и вовсе невозможно будет в космос взлететь. Недолго осталось ждать. А я вчера проходил мимо памятника Юрию Гагарину ,остановился и произнёс глядя на памятник : "Юра, прости, мы всё про..рали...".
haldey 11 октября 2018 | 18:13
huyt: Когда Америка прекратила свои пилотируемые полеты, мы то плечо подставили, и сами обслуживаем МКС, ну как там насчет подставить плечо, или только подножки можем ставить)))
dmast79 11 октября 2018 | 18:18
haldey: Они дырки сверлить и засылать диверсантов горазды, не стоило и нам помогать врагу ни в чём. Пусть это всё будет наукой - ни внешних, ни внутренних врагов - не щадить. Другого выхода, кроме как возродить правление железной рукой - у России нет. Народ - одобрит, либерально-рыночный бардак всем по горло надоел.
dmast79 11 октября 2018 | 18:13
huyt: Теперь уже точно - диверсия. Надо было начинать называть вещи своими именами ещё после просверленных дырок. Но - тянули, думали - рассосётся. Нет, тут только проверенные сталинские методы, не взирая на визг либерастов.
kryimzdick 11 октября 2018 | 18:18
dmast79:
Путин принял страну с космическими технологиями, а оставляет с мордой Рогозина
maxcarev 11 октября 2018 | 18:14
Ну что, Путин, прыгнул, ты бл@дь нехило сегодня! Что будет завтра?
haldey 11 октября 2018 | 18:11
meteor1908: Так что тянуть-то, ползи уже)))
post_v 11 октября 2018 | 18:10
"...Членами Межрегиональной общественной организации «Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского» (далее МОО «РАКЦ») могут быть выбраны граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имеющие ученые степени и звания или зарекомендовавшие себя признанными специалистами в области ракетно-космической деятельности..."
то есть даже Р.Кадыров может быть членом
dmast79 11 октября 2018 | 18:15
post_v: Кадыров в скором времени может запросто занять кое-какой другой пост, повыше рогозинского… возможно что придётся опять сажать кавказца на престол лет на 20-25, зачищать Россию от иудиной скверны.. ))
huyt 11 октября 2018 | 18:11
Через 16 лет после войны 1941-1945 годов первый в мире человек полетел в космос. А ныне так и пытаемся взлететь в космос с космодрома другого государства, своего-то нет ничего.За почти 20 путинских лет правления своего ничего путного так и не построили.
peresvet73 11 октября 2018 | 18:14
Хронология:
Сначала обнаружили рукотворную дырку в обшивке российского сегмента МКС;
Затем на станцию не долетели на российском корабле сменные космонавты;
Теперь российский "эксперт" заявляет о возможной консервации станции.
А может Кремль умышленно пытается угробить МКС? Так же, как он гадит Миру во всём остальном.
huyt 11 октября 2018 | 18:19
peresvet73: Да и много спутников бороздящих дно Тихого океана.А эта спутники должны быть в космосе. Достаточно вспомнить, что очень долго спутники в космос взлететь не могли, всё падали.
garaal 11 октября 2018 | 18:19
СУПЕР!!!
ПЛАТИТЕ НАЛОГИ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ !!!