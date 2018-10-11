В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас
Такое решение было принято местными властями. Проводились дискуссии, консультации. Таково было желание большинства людей, заявил мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас, — сообщает РИА. Мэр добавил, что памятник перенесут в парк советских скульптур, а территория, где он раньше находился, будет использована для других целей.
Комментарии11
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perestarok 11 октября 2018 | 17:38
"В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас"
Правильно. Этот освободитель родных литовцам фашистов убивал.
andre_klimov 11 октября 2018 | 17:48
perestarok:
Вы у них памятник фашистам видели хоть один? Так почему для одного захватчика это - правило, а для другого - исключение?
vilingrad 11 октября 2018 | 17:59
perestarok: «Советский воин- освободитель» для территорий, которые не принадлежали до 1940го года рейх...тьфу, СССР-это как Чикатило-спасатель. Ну, или Рогозин- эффективный менеджер. Или Вова Путин- президент:)
post_v 11 октября 2018 | 17:40
в 2007 года в Химках был снесен памятник воинам Великой Отечественной войны. Могила, где покоились тела шестерых летчиков - Героев Советского Союза, была разрыта, останки доставлены в местный морг.
в Сергиевом Посаде сейчас сносят аллею, посаженную к 30-летию Победы, чтобы сделать пластиковую имитацию "реки Иордан".
в Петербурге дельцы хотят построить торговый центр на блокадном кладбище с братскими могилами у Императорского Фарфорового Завода.
sasass 11 октября 2018 | 17:47
Когда большую Родину разрушили , видимо надо было этот памятник перенести на малую Родину- добропорядочная власть так делает...
andre_klimov 11 октября 2018 | 17:52
sasass:
Россия, конечно, велика - да только останется ли в ней тогда место для людей, если собрать все памятники, которыми социал-фашизм метил свою территорию? По-моему - это лишнее.
Лучше бы эти силы и средства потратить на идентификацию похороненных в безимянных (в том числе и братских) могилах. Это - если по совести.
penderezky 11 октября 2018 | 17:58
Молодцы! Соколы! Лесные братья. Посмотрим чем закончится эта вакханалия.
compare 11 октября 2018 | 18:01
их страна-их дело. они не указывают.можно ли у нас устанавливать памятники упырю-убийце кобе...
valtameri 11 октября 2018 | 18:08
Ошибка в заголовке - памятник воину оккупанту. Да и кто ставил?
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 18:13
Неблагодарная лабусиная шваль..
horseraddish 11 октября 2018 | 18:16
Возможно, для местных жителей воин-освободитель ассоциирует с воином-оккупантом