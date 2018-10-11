"В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас"

Такое решение было принято местными властями. Проводились дискуссии, консультации. Таково было желание большинства людей, заявил мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас, — сообщает РИА. Мэр добавил, что памятник перенесут в парк советских скульптур, а территория, где он раньше находился, будет использована для других целей.