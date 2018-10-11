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17:33, 11 октября 2018

Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли. К проверке будут привлечены независимые эксперты. Они будут выезжать на предприятия, изучать все технологические процессы.
Рогозин отметил, что авария произошла на ракете, которая имела высокую безаварийную статистику. Какие-либо выводы относительно причин будут обнародованы после завершения работы специально созданной госкомиссии .

Комментарии

35

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johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:37

уж не для "отмыва" ли денег на СпецКомиссиях была эта авария "устроена" .... :-(((

polsan 11 октября 2018 | 17:49


А уж фраза: «Я вами руководил, я отвечу за все» – прямо колом в горле стоит.

А такая: «Мне не дорого мое место, дорого наше дело» – получается только по частям.
Жванецкий

johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:52

polsan: Михал Михылыч это ОЧЕНЬ ТОЧНО о Совке сказал ... о восстановлении которого так печётся наше_всё

huyt 11 октября 2018 | 18:00

polsan: У Рогозина больше половины космических кораблей и спутников в космос не взлетает. Большинство из них сей

put__out 11 октября 2018 | 18:11

polsan: Проверят ь мордож##му надо не отсырел ли порох в наградном нагане...

huyt 11 октября 2018 | 17:50

johnbmw: Те, кто летает на путинских космических кораблях это настоящие смертники. А Рогозина пора гнать в шею с работы. Развалил теперь всю в недалёком прошлом доблестную космонавтику.

johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:58

huyt: "умник" рагозин и 7-ку СМОГ до вести до состояния "не летает"!!!!

7-ка САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ за ВСЮ историю космонавтики!!!!!

mamiluk 11 октября 2018 | 17:39

Проверить, обязательно с овчарками: обыскать на предмет "дрели"(явная улика!)

stratofighter 11 октября 2018 | 17:40

Свои мозги ему надо проверить на наличие тараканов.

huyt 11 октября 2018 | 17:53

stratofighter: Для того чтобы окунать собак в бочку с водой больших мозгов не надо.

sparky 11 октября 2018 | 17:41

Где Рогозин, там выстрел в ногу.
Нужно обследовать Диму независимыми экспертами и отправить в далекое сексуальное путешествие.

rook76 11 октября 2018 | 17:41

"авария произошла на ракете, которая имела высокую безаварийную статистику"
Пока за неё Рогозин не взялся.

keg 11 октября 2018 | 17:42

опять скажут,что пиндосы дырок насверлили...

gригорьич 11 октября 2018 | 17:43

Дадада. Комиссию и к ней комиссаров.

alger 11 октября 2018 | 17:59

gригорьич: и где их взять.
все комиссары в ИзраИле, а с ним посорились.
пыльные шлемы(Шлёмы) остались, но или зависимые или уже выжили из ума

profi1962 11 октября 2018 | 17:43

Сам у себя потребует?

sergs_sergs 11 октября 2018 | 17:46

А мог бы просто потребовать запретить аварии.

johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:50

sergs_sergs: +1! ... этот бы мог ... В ЛЁГКУЮ!!! ;-((((

alger 11 октября 2018 | 18:03

sergs_sergs: главное чтобы не запретил аборты, может в следующих поколениях на пару Рогозиных станет меньше.
хотя.... у Рогозина и ему подобных с размножением все в порядке.
и здесь безнадега

tag188 11 октября 2018 | 17:47

Опять будут искать, кто им в штаны навалил. Особенно забавляет, что Рогозин любит делать это публично.

ft18 11 октября 2018 | 17:49

Понятно, бабло бюджетное потырят, на "независимых" проверках и экспертизах, на Новой Риге или Рублевке новые владельцы дачек появятся...

pontifig 11 октября 2018 | 17:49

Ыыыыы,а он еще чем-то руководит ?

johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:53

pontifig: открою СЕКРЕТ - и Руководить ПРОДОЛЖИТ ... вот только Диверсантов Выявит! и СРАЗУ продолжит руководить ...

sasass 11 октября 2018 | 17:51

Проверять нечего - производство и технологические процессы находятся в условиях каменного века ...

agamasat 11 октября 2018 | 17:51

Надо Рогозину направить представителей РПЦ для проверки ракетно-космической отрасли - они ближе всех к космосу и понимают в чем истинная сутьбытия.)

compare 11 октября 2018 | 17:54

суцдя по его "достижениям",пора бы уже потребовать от него,не "проверки",нет,отставки добровольной...кстати,в совке,он уже давно бы "осваивал" лунный ландшафт Якутии...

zolingen 11 октября 2018 | 17:56

Все развалили клоуны, даже то, что до них за 50 лет разработали.

andreyfilippov 11 октября 2018 | 17:56

Ну что, этот кидорас православнутого Путина опять будет плакать, что Маск помешал?

alex110 11 октября 2018 | 17:57

Это все хохлы сделали.И дырку они просверлили.Ведь сто пудов-там гастеры работают.Да и потом...склады на украине рвутся...Россия виновата....Так и тут...раз у нас проблемы-точно хохлы.

compare 11 октября 2018 | 17:59

есть такое ощущение,что в такие отрасли,считавшиеся интересными для "простолюдина",специально вводят таких "руководителей",дабы те канализировали на себе недовольство этого "простого люда"и их увольнение,имело бы действие.аналогичное клапану давления на котлах-сброс пара,и временное "успокоение" в "массе кипящей",можно перевести "дух" и прикинуть,куда можно еще установить следующий "клапан"...

xuato 11 октября 2018 | 18:04

Дырочка выросла до размеров ступени ракеты носителя. Американец до конца жизни будет бегать в церковь и вспоминать Господа, который явно ему помог добраться до земли.

krs_sk 11 октября 2018 | 18:06

Сослать ргозина в сатрапы какой-нить мелкой области, пусть за выполнения соц.обязательств вошьдя отвечает )

wojskowy Марек Качоровски 11 октября 2018 | 18:08

Проверку надо начинать сверху. Когда в стране половина отраслей народного хозяйства развалена, т о не может в тапкой обстановке какая-то отрасль работать нормально. Когда руководят не профессионалы, а друзья, подельники и преданные лизоблюды, такая система обречена на провал. Вы почитайте внимательно биографии депутатов ГД и Федерального собрания: Спортсмены, артисты, бывшие губернаторы и так далее. Вот эти абсолютно безграмотные люди принимают Законы, последствия которых они себе просто не представляют. Принятые Законы за последнее время на 80% включают обязательно в себя слово ЗАПРЕТИТЬ или ПОВЫСИТЬ (Налоги, штрафы, платежи и т.д.). Посмотрите и почитайте Новости они начинаются и заканчиваются одним предложением: В России создано новое не имеющие аналогов оружие и далее по списку: самолёт, ракета и т.д и заканчиваются словами: США в шоке, Европа в шоке. Если Президент нашёл время встретится со спортсменом(один другому морду набил, называется спорт) и в это же время проходила Международная олимпиада по физике, где школьники России завоевали 8!!! золотых медалей, но с ними встретится время он не нашёл. Так что вы хотите? Будет ещё хуже. то мост обвалился, то союзнички из российского оружия сбили российский самолёт и самое главное это не причину установит, а назначить виноватого. В зеркало никто смотреть не хочет.

permsky_valenok 11 октября 2018 | 18:11

Кто будет проверять Рогозина?

putin_frend 11 октября 2018 | 18:17

а может, уже пора начать расстреливать?

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