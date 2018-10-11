Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли. К проверке будут привлечены независимые эксперты. Они будут выезжать на предприятия, изучать все технологические процессы.

Рогозин отметил, что авария произошла на ракете, которая имела высокую безаварийную статистику. Какие-либо выводы относительно причин будут обнародованы после завершения работы специально созданной госкомиссии .