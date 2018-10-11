Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли. К проверке будут привлечены независимые эксперты. Они будут выезжать на предприятия, изучать все технологические процессы.
Рогозин отметил, что авария произошла на ракете, которая имела высокую безаварийную статистику. Какие-либо выводы относительно причин будут обнародованы после завершения работы специально созданной госкомиссии .
Комментарии35
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johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:37
уж не для "отмыва" ли денег на СпецКомиссиях была эта авария "устроена" .... :-(((
polsan 11 октября 2018 | 17:49
А уж фраза: «Я вами руководил, я отвечу за все» – прямо колом в горле стоит.
А такая: «Мне не дорого мое место, дорого наше дело» – получается только по частям.
Жванецкий
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:52
polsan: Михал Михылыч это ОЧЕНЬ ТОЧНО о Совке сказал ... о восстановлении которого так печётся наше_всё
huyt 11 октября 2018 | 18:00
polsan: У Рогозина больше половины космических кораблей и спутников в космос не взлетает. Большинство из них сей
put__out 11 октября 2018 | 18:11
polsan: Проверят ь мордож##му надо не отсырел ли порох в наградном нагане...
huyt 11 октября 2018 | 17:50
johnbmw: Те, кто летает на путинских космических кораблях это настоящие смертники. А Рогозина пора гнать в шею с работы. Развалил теперь всю в недалёком прошлом доблестную космонавтику.
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:58
huyt: "умник" рагозин и 7-ку СМОГ до вести до состояния "не летает"!!!!
7-ка САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ за ВСЮ историю космонавтики!!!!!
mamiluk 11 октября 2018 | 17:39
Проверить, обязательно с овчарками: обыскать на предмет "дрели"(явная улика!)
stratofighter 11 октября 2018 | 17:40
Свои мозги ему надо проверить на наличие тараканов.
huyt 11 октября 2018 | 17:53
stratofighter: Для того чтобы окунать собак в бочку с водой больших мозгов не надо.
sparky 11 октября 2018 | 17:41
Где Рогозин, там выстрел в ногу.
Нужно обследовать Диму независимыми экспертами и отправить в далекое сексуальное путешествие.
rook76 11 октября 2018 | 17:41
"авария произошла на ракете, которая имела высокую безаварийную статистику"
Пока за неё Рогозин не взялся.
keg 11 октября 2018 | 17:42
опять скажут,что пиндосы дырок насверлили...
gригорьич 11 октября 2018 | 17:43
Дадада. Комиссию и к ней комиссаров.
alger 11 октября 2018 | 17:59
gригорьич: и где их взять.
все комиссары в ИзраИле, а с ним посорились.
пыльные шлемы(Шлёмы) остались, но или зависимые или уже выжили из ума
profi1962 11 октября 2018 | 17:43
Сам у себя потребует?
sergs_sergs 11 октября 2018 | 17:46
А мог бы просто потребовать запретить аварии.
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:50
sergs_sergs: +1! ... этот бы мог ... В ЛЁГКУЮ!!! ;-((((
alger 11 октября 2018 | 18:03
sergs_sergs: главное чтобы не запретил аборты, может в следующих поколениях на пару Рогозиных станет меньше.
хотя.... у Рогозина и ему подобных с размножением все в порядке.
и здесь безнадега
tag188 11 октября 2018 | 17:47
Опять будут искать, кто им в штаны навалил. Особенно забавляет, что Рогозин любит делать это публично.
ft18 11 октября 2018 | 17:49
Понятно, бабло бюджетное потырят, на "независимых" проверках и экспертизах, на Новой Риге или Рублевке новые владельцы дачек появятся...
pontifig 11 октября 2018 | 17:49
Ыыыыы,а он еще чем-то руководит ?
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:53
pontifig: открою СЕКРЕТ - и Руководить ПРОДОЛЖИТ ... вот только Диверсантов Выявит! и СРАЗУ продолжит руководить ...
sasass 11 октября 2018 | 17:51
Проверять нечего - производство и технологические процессы находятся в условиях каменного века ...
agamasat 11 октября 2018 | 17:51
Надо Рогозину направить представителей РПЦ для проверки ракетно-космической отрасли - они ближе всех к космосу и понимают в чем истинная сутьбытия.)
compare 11 октября 2018 | 17:54
суцдя по его "достижениям",пора бы уже потребовать от него,не "проверки",нет,отставки добровольной...кстати,в совке,он уже давно бы "осваивал" лунный ландшафт Якутии...
zolingen 11 октября 2018 | 17:56
Все развалили клоуны, даже то, что до них за 50 лет разработали.
andreyfilippov 11 октября 2018 | 17:56
Ну что, этот кидорас православнутого Путина опять будет плакать, что Маск помешал?
alex110 11 октября 2018 | 17:57
Это все хохлы сделали.И дырку они просверлили.Ведь сто пудов-там гастеры работают.Да и потом...склады на украине рвутся...Россия виновата....Так и тут...раз у нас проблемы-точно хохлы.
compare 11 октября 2018 | 17:59
есть такое ощущение,что в такие отрасли,считавшиеся интересными для "простолюдина",специально вводят таких "руководителей",дабы те канализировали на себе недовольство этого "простого люда"и их увольнение,имело бы действие.аналогичное клапану давления на котлах-сброс пара,и временное "успокоение" в "массе кипящей",можно перевести "дух" и прикинуть,куда можно еще установить следующий "клапан"...
xuato 11 октября 2018 | 18:04
Дырочка выросла до размеров ступени ракеты носителя. Американец до конца жизни будет бегать в церковь и вспоминать Господа, который явно ему помог добраться до земли.
krs_sk 11 октября 2018 | 18:06
Сослать ргозина в сатрапы какой-нить мелкой области, пусть за выполнения соц.обязательств вошьдя отвечает )
wojskowy Марек Качоровски 11 октября 2018 | 18:08
Проверку надо начинать сверху. Когда в стране половина отраслей народного хозяйства развалена, т о не может в тапкой обстановке какая-то отрасль работать нормально. Когда руководят не профессионалы, а друзья, подельники и преданные лизоблюды, такая система обречена на провал. Вы почитайте внимательно биографии депутатов ГД и Федерального собрания: Спортсмены, артисты, бывшие губернаторы и так далее. Вот эти абсолютно безграмотные люди принимают Законы, последствия которых они себе просто не представляют. Принятые Законы за последнее время на 80% включают обязательно в себя слово ЗАПРЕТИТЬ или ПОВЫСИТЬ (Налоги, штрафы, платежи и т.д.). Посмотрите и почитайте Новости они начинаются и заканчиваются одним предложением: В России создано новое не имеющие аналогов оружие и далее по списку: самолёт, ракета и т.д и заканчиваются словами: США в шоке, Европа в шоке. Если Президент нашёл время встретится со спортсменом(один другому морду набил, называется спорт) и в это же время проходила Международная олимпиада по физике, где школьники России завоевали 8!!! золотых медалей, но с ними встретится время он не нашёл. Так что вы хотите? Будет ещё хуже. то мост обвалился, то союзнички из российского оружия сбили российский самолёт и самое главное это не причину установит, а назначить виноватого. В зеркало никто смотреть не хочет.
permsky_valenok 11 октября 2018 | 18:11
Кто будет проверять Рогозина?
putin_frend 11 октября 2018 | 18:17
а может, уже пора начать расстреливать?