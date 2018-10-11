Принято решение о предоставлении статуса каноничных церквей самопровозглашенным «Киевскому патриархату»

Константинопольский синод принял решение о предоставлении статуса каноничных церквей самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви. Об этом со ссылкой на источники сообщают греческие агентства и сайты и церковных новостей. Официальных сообщений Константинополя об итогах синода пока не поступало. Наблюдатели называют такое решение шагом о предоставлении автокефалии Украинской церкви.