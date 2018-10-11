Принято решение о предоставлении статуса каноничных церквей самопровозглашенным «Киевскому патриархату»
Константинопольский синод принял решение о предоставлении статуса каноничных церквей самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви. Об этом со ссылкой на источники сообщают греческие агентства и сайты и церковных новостей. Официальных сообщений Константинополя об итогах синода пока не поступало. Наблюдатели называют такое решение шагом о предоставлении автокефалии Украинской церкви.
Комментарии31
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archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 17:40
упс...
кураторы! срочно пишите портянкам методички, а то они не знают что тявкать
semia 11 октября 2018 | 17:41
Володька -попрыгунчик наш каков! Прыг- и и нет 40млн паствы! Хорош наш Вовик,ой хорош!
glotov 11 октября 2018 | 18:00
semia: О чем вы? Прихожане остались в своих церквях. Никакие сорок миллионов никуда не перешли.
antimalin 11 октября 2018 | 18:13
semia: А в Киеве горячую воду дали? Кличко говорит, что киевлянам она не нужна, пока отопление на зиму не вклучат.
testmeter 11 октября 2018 | 17:45
"самопровозглашенным «Киевскому патриархату» и «Украинской автокефальной православной церкви" ///
Эхо (всякие скользкие Венедиктовы-Нарышкинры-Соломины), а вы точно видели в сообщениях этих сайтов и Вселенского патриархата слово "самопровозглашенным"?
dolas25 11 октября 2018 | 17:54
testmeter: Они и так час решали как новость то подать....
Гражданская война скоро ж... Веник то предсказывает... давно:)))
sergo13 11 октября 2018 | 18:02
testmeter: Так РПЦ - тоже самопровозглашенное, гото не припомню из истории чтобы Константиномоль на Московии церковь создаал. Помню толко что сборище попов Московких бабки в Константинополь возили, что бы их каноничными признали, а так они никто и зовут их никак.
mavviomi 11 октября 2018 | 18:07
testmeter: а кто провозглашал РПЦ? Сталин?
alex_omsk1 11 октября 2018 | 17:46
Ватнокефалия стала сатанистами...
kmndr 11 октября 2018 | 17:46
До чего дотронется рука одного индивидуума, все превращается в прах.
seryj_wolk 11 октября 2018 | 17:48
Вот нагероинили рфики! За сто лет не разгрести. Расплевались с соседями и остальным миром. И стоили Крым и ОРДЛО того? Да и удержать вряд ли удастся.
xuato 11 октября 2018 | 17:48
Кирилл и его варежка Илларион напугали так Вселенского патриарха, что он решил не иметь дела с московской сектой. А самое смешное впереди, ведь Московской патриархии надо тоже выпрашивать томос, поскольку аки овцы заблудшие погрязли в грехопадении. До Кирилла какие то адекватные были патриархи, даже в чем то имевшие харизму, а этот только бы срубить денежку да окуантов освятить.
andre_klimov 11 октября 2018 | 18:02
xuato:
Синод тоже на обе стороны улыбается, на самом деле. С одной стороны - делает шаги к автокефалии, но что быпридраться нельзя было к нарушению опроцедуры. А с другой - даёт РПЦ время "пропылесосить" средства и барахлишко в украинских приходах. Всё-таки система одна...
xuato 11 октября 2018 | 18:10
andre_klimov: dunai10: andre_klimov: Это у них такой церковнодемократический централизм, типа для смягчение удара.
dunai10 11 октября 2018 | 18:05
xuato: А самое смешное впереди, ведь Московской патриархии надо тоже выпрашивать томос, ...
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НЕ НАДО. РПЦ признана всеми Поместными церквами и занимает 5 место в диптихе среди 14 общепризнанных автокефальных церквей.
ura_123 11 октября 2018 | 18:11
dunai10: Диптих вроде как топ-десять? ))))
xuato 11 октября 2018 | 18:12
dunai10: Увидим. Это когда МП была единой и неделимой, а теперь и Белорусская церковь им. Св. А.Лукашенка тоже захочет томос. Не даром бацька сказал вдруг кто нападят то 7 млн автоматов раздаст без колебания.
testmeter 11 октября 2018 | 18:14
dunai10: Ну да, "признана". Существование дьявола тоже все церкви признают. Вот только Томоса у этой действительно самопровозглашенной ордынской нечисти нет отродясь. Они просто объявили о своем существовании и скрымздили себе полномочия Киева еще в 15-м веке вместе с русским языком, полномочиями называться Русью, считаться славянами и. С тех пор ничего не поменялось. Орда-с
wojskowy Марек Качоровски 11 октября 2018 | 18:17
dunai10: Да хоть признана РПЦ всеми и даже католиками и буддистами. Нет ТОМАСА, значит раскольники. Вы придите без паспорта билет покупать на самолёт, можете привести с собой всю улицу, которая вас признаёт, но билет вам не дадут. Помните у Маяковского: "Без бумажки я букашка.....", так и тут.
tag188 11 октября 2018 | 17:50
Новый президентский срок просто изобилует "прорывами" буквально во всех сферах -- от космоса до церковных дел.
rus095 11 октября 2018 | 17:53
ну попы- идиоты и так количесво верущих катастрофически уменьшается, так теперь еще и прихожане воочию увидели, что никакого Божьего закона для священников не существует. Костантинопольский патриарх показал всем, что стоит просто в наглую заплатить ему денег и он наплевав на все законы Св.Синода принимает абсолютно незаконное решение. То есть сам то патриарх не боится суда Божьего. Это массово оттолкнет людей от религии. Еще лет 20-30 и христианство сократится до мелкой третьесортной религии. Ну значит так и будет- сколько религий пало и почило в забвениях. Кто сейчас помнит о римских Богах? А ведь несколько тысяч лет это была одной из главных религий.
alger 11 октября 2018 | 18:11
rus095: о них помнят все и стали они культурным достояние человечества в живописи, скульптуре,.....
а на какой закон вы опираетесь?
sasass 11 октября 2018 | 17:55
Удивляться тут нечего, к этому все шли , когда "Крымнаш" делали....
nick_yalta_ua 11 октября 2018 | 17:59
Єта предвьіборньій пиар Порошенка!(с) Латьінина, Пархоменко, Стасік.
ura_123 11 октября 2018 | 18:13
nick_yalta_ua: Да ты шо!? Или послевыборный провал майских* указов путина)))
* Майские указы от 2012 или от 2018 на выбор)
sab171 11 октября 2018 | 18:00
а что говорится в святых писаниях о камнях с неба, может это уже они?
batmann 11 октября 2018 | 18:03
Баба с возу, кобыле легче
alger 11 октября 2018 | 18:08
batmann: а если с бабой и овес?
riots 11 октября 2018 | 18:10
batmann: Баба с возу, потехе час.
riots 11 октября 2018 | 18:08
Богу подяка.
oleg_andreevich 11 октября 2018 | 18:14
Гитлеру была нужна церковь, Муссолини была нужна церковь, Сталину была нужна церковь, Путину нужна церковь.
А вам она нафига?