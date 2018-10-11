Столичная полиция будет просить суд об аресте футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Как заявил Интерфаксу представитель ведомства Юрий Титов, сегодня после проведения следственных действий следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения для футболистов, устроивших драки в столице.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 11 октября 2018 | 17:38
похоже, что футболисты всего-навсего подняли руку и ногу не на того федерального чиновника…
избитый ими Дмитрий Пак не только родился в Петербурге, он еще и выпускник юрфака Петербургского университета, наверняка учился по пособиям, написанным А.Собчаком и Д.Медведевым
bozman_xl 11 октября 2018 | 17:51
post_v: Кокорину и Мамаеву есть замечательная и единственная возможность не только избежать уголовного дела, с вытекающими из него сроками на нарах, но, наоборот, получить славу и самое высочайшее покровительство.
Для этого им необходимо поменять свои фамилии на Кокорьяненко и Мамаймагометов, бросить футбол и перейти в борьбу
смешанных единоборств. Гарантия 100%, - гарант гарантирует.ъ
Р. S. - Ш Ю (для тех, кто не понял)
tom_tom 11 октября 2018 | 17:55
Казалось бы, только переключили внимание общественности с солсберецких на футболистов ММА, как нате вам прыжки в сторону и упавшую ракету. Скажите. Кто их за язык тянет? И кто это делает, а?
huyt 11 октября 2018 | 18:03
tom_tom: От повышения пенсионного возраста народ отвлекают. Вся страна говорит о футболистах. Главное они , а нищие пенсии и зарплаты подождут.
rogerrabbit 11 октября 2018 | 17:45
"Столичная полиция будет просить суд об аресте футболистов ..."
в случае с футболистами как-то не наблюдается той легкости принятия решения о взятии под стражу, как с участниками демонстраций, например
как-то непросто тут, тяжело даются суду решения
sasass 11 октября 2018 | 17:59
Думали они , что они великие футболисты и им ничего не будет - пример с власти берут , что ли ...
eyjafjallajoekull 11 октября 2018 | 18:00
Полагаю, варианта два: или заиграют вдолгую, чтобы все забыли, или дадут маленький условный срок и отпустят-социально-близкие.
kap54 11 октября 2018 | 18:16
Будет неправильно, если они попадут в одну колонию в солнечной Мордовии. В этом случае пропадет интрига в лагерном чемпионате по футболу.