Губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку
Об этом сообщается на сайте областной администрации. Михайлову 67 лет. Он возглавил регион 18 лет назад. До 2005 года был членом КПРФ, затем вышел из Компартии и вступил в Единую Россию. Ранее политологи заявляли, что он слишком долго находится у власти и работает неэффективно. Сам Михайлов заявил, что региону нужен молодой руководитель.
Ранее сегодня ушла в отставку губернатор Забайкалья Наталья Жданова.
Комментарии2
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sparky 11 октября 2018 | 17:38
Осенний падёж.
sasass 11 октября 2018 | 18:03
Принцип домино в действии - скоро до Кремля дойдет...