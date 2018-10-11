Губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку

Об этом сообщается на сайте областной администрации. Михайлову 67 лет. Он возглавил регион 18 лет назад. До 2005 года был членом КПРФ, затем вышел из Компартии и вступил в Единую Россию. Ранее политологи заявляли, что он слишком долго находится у власти и работает неэффективно. Сам Михайлов заявил, что региону нужен молодой руководитель.

Ранее сегодня ушла в отставку губернатор Забайкалья Наталья Жданова.