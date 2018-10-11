Экипаж аварийного корабля «Союз» доставлен на Байконур
Самолет, на борту которого находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встречают медики, а также семьи членов экипажа. Напомню, при запуске корабля «Союза» произошла авария через две минуты после старта. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Пилотируемые пуски прекращаются до выяснения всех обстоятельств аварии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов добавил, что вся информация о причинах аварии будет передана американской стороне.
Комментарии29
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aleksei123m 11 октября 2018 | 17:05
Да, это не батут. ..
Ведать не домолились. ...
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:09
... это была СпецОперация по Нейтрализации ВРЕДИТЕЛЯ с дрелью!!!!! ;-)))) решили не допустить пиндоса с дрелью на МКС ... даааа - вот :-()
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:15
johnbmw: ведь вот в ЛЁГКУЮ такая версия может ОСНОВНОЙ оказаться по крайней мере в офиц.сми ....
arabtom 11 октября 2018 | 17:29
johnbmw: Вот только какого хрена на борту этого корабля делал Рогозин? Он самолетом управлял? Медпомощь оказывал? Или бездарно тратил деньги налогоплательщиков?
huyt 11 октября 2018 | 17:55
johnbmw: Те кто летает на путинских космических кораблях являются настоящими смертниками.
archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 17:06
"Самолет, на борту которого находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встречают медики"
Рогозина встречают медики? будут срочно лечить от ожирения, наверное
luger_max_otto 11 октября 2018 | 17:15
Рогозину и точно нужны медики. Психиатры.
alcatraz 11 октября 2018 | 17:17
archibald_dandy_esquire: В люке танка он нефигово смотрелся...как винни-пух в норе кролика после посиделок.))) Бывают же мрази.
gригорьич 11 октября 2018 | 17:09
Рогозин с дрелью?
galen 11 октября 2018 | 17:12
gригорьич: Вопрос поставлен не правильно . Надо : " На коленях встречает ?"
andre_klimov 11 октября 2018 | 17:20
gригорьич:
Справедливости ради - тренд был задан до Рогозина. Но он бережно "хранит традицию". Если с 2000-го года "упсник" случался раз в два года, то с 2005-го - каждый год. Причём - стабильно. Для сохранения преемственности в этом году Рогозин был обязан обеспечить. Он и выполнил...
elixer 11 октября 2018 | 17:14
Удивительно как они до этого летали.
vasya_von_smetankin 11 октября 2018 | 17:14
Мультик сразу почему-то вспомнился, "Рекс в космосе" называется... Рекс Рогозинович...
oneoretwo 11 октября 2018 | 17:16
...как оклемаются - на батут и тренировки, тренировки...
dedctolet 11 октября 2018 | 17:22
Опять дырявый "союз".Сколько их уже было,в том числе и Советский Союз
compare 11 октября 2018 | 17:28
"потные ладошки" уже тут,как тут...
krs_sk 11 октября 2018 | 17:32
Слишком сложные технологии для путленда, нужно поближе к земле... да в церкву почаще заходить и молиться за вошьдя нашего, что бог послал земле русской... )
testmeter 11 октября 2018 | 17:34
"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин" - это звучит как неприличный анекдот. И вся Вяликая страна - такая. МордорЪ. Чур вас, чур вас...
penderezky 11 октября 2018 | 18:18
testmeter: что ж вы сюда лезете то со своими недоуниверситетами с преподаванием на суржике. Пиши на мове научный работник. Какой науке робишь? Морекоп или апологет гигиенической синекуры?
avturbin 11 октября 2018 | 17:36
Н-да. Рогозин, сцуко, еще полгода Роскосмосом не поруководил, но прогресс уже налицо: сначала в пристыкованном Союзе только просверленную дырку нашли, теперь Союз при взлете все-таки развалился. Кстати, когда в последний раз космонавтов в Союзе чуть не угрохали? Лет 40 с лишним назад?
Че-то стремно за Роскомос. Последний полимер просрали, похоже. Путя, конечно, Рогозина снимет, но не сейчас - это было бы признанием назначения Рогозина ошибкой, а Ясно Солнышко, как известно, не ошибается никогда. Поменяет через годик. Но скорее всего на Мудко какого-нибудь, или телохранителя бывшего. Per aspera ad astra!
shoorah 11 октября 2018 | 17:37
А Рогозин не на батуте? По старинке, вертолетом пользуется. Как обыкновенный тупой пиндос.
shmuel63 11 октября 2018 | 17:37
"находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин" Героя России -всем троим!
kakslon 11 октября 2018 | 17:39
А все равно,обидно,зачистили знающих и креативных,остались "подрогозинцы".
spbdweller 11 октября 2018 | 17:40
Пилотируемые пуски прекращаются до выяснения всех обстоятельств аварии,
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Пуски денег на ветер надо прекратить вообще до лучших обстоятельств.
chapavas 11 октября 2018 | 17:51
spbdweller: Надо порядок наводить, а для этого надо импичмент президенту объявлять, ведь он окружил себя не специалистами, а родственниками своих бояр, а они НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ.
krs_sk 11 октября 2018 | 18:08
chapavas: Поздно, импичмент 20 лет назад Бориске можно было объявить... а этот давно уже забил на конституцию.
chapavas 11 октября 2018 | 17:47
Позор, Рогозина в отставку.
Что бы ни было - диверсия или технические проблемы. В любом случае виноват он. А если диверсия, то и руководство ФСБ в отставку вместе с ним.
agamasat 11 октября 2018 | 17:56
Надо бы самому царю возглавить ракетно-космическую отрасль - без него и бачки унитазов скоро перестанут сливаться!)
sasass 11 октября 2018 | 18:18
Могут пуски прекратить навсегда - без западных технологий пуски невозможны , CCCР в свое время закупал новые технологи , станки и оборудование исключительно на Западе и весь золотой запас тратился исключительно на это , а на остатки золота закупалась пшеница в США и Канаде , а сегодня даже на золото никто ничего не даст...