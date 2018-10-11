Z Архив новостей новости
5 29 6 4240
17:00, 11 октября 2018

Экипаж аварийного корабля «Союз» доставлен на Байконур

Самолет, на борту которого находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встречают медики, а также семьи членов экипажа. Напомню, при запуске корабля «Союза» произошла авария через две минуты после старта. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Пилотируемые пуски прекращаются до выяснения всех обстоятельств аварии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов добавил, что вся информация о причинах аварии будет передана американской стороне.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aleksei123m 11 октября 2018 | 17:05

Да, это не батут. ..
Ведать не домолились. ...

johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:09

... это была СпецОперация по Нейтрализации ВРЕДИТЕЛЯ с дрелью!!!!! ;-)))) решили не допустить пиндоса с дрелью на МКС ... даааа - вот :-()

johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 17:15

johnbmw: ведь вот в ЛЁГКУЮ такая версия может ОСНОВНОЙ оказаться по крайней мере в офиц.сми ....

arabtom 11 октября 2018 | 17:29

johnbmw: Вот только какого хрена на борту этого корабля делал Рогозин? Он самолетом управлял? Медпомощь оказывал? Или бездарно тратил деньги налогоплательщиков?

huyt 11 октября 2018 | 17:55

johnbmw: Те кто летает на путинских космических кораблях являются настоящими смертниками.

archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 17:06

"Самолет, на борту которого находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встречают медики"

Рогозина встречают медики? будут срочно лечить от ожирения, наверное

luger_max_otto 11 октября 2018 | 17:15

Рогозину и точно нужны медики. Психиатры.

alcatraz 11 октября 2018 | 17:17

archibald_dandy_esquire: В люке танка он нефигово смотрелся...как винни-пух в норе кролика после посиделок.))) Бывают же мрази.

gригорьич 11 октября 2018 | 17:09

Рогозин с дрелью?

galen 11 октября 2018 | 17:12

gригорьич: Вопрос поставлен не правильно . Надо : " На коленях встречает ?"

andre_klimov 11 октября 2018 | 17:20

gригорьич:
Справедливости ради - тренд был задан до Рогозина. Но он бережно "хранит традицию". Если с 2000-го года "упсник" случался раз в два года, то с 2005-го - каждый год. Причём - стабильно. Для сохранения преемственности в этом году Рогозин был обязан обеспечить. Он и выполнил...

elixer 11 октября 2018 | 17:14

Удивительно как они до этого летали.

vasya_von_smetankin 11 октября 2018 | 17:14

Мультик сразу почему-то вспомнился, "Рекс в космосе" называется... Рекс Рогозинович...

oneoretwo 11 октября 2018 | 17:16

...как оклемаются - на батут и тренировки, тренировки...

dedctolet 11 октября 2018 | 17:22

Опять дырявый "союз".Сколько их уже было,в том числе и Советский Союз

compare 11 октября 2018 | 17:28

"потные ладошки" уже тут,как тут...

krs_sk 11 октября 2018 | 17:32

Слишком сложные технологии для путленда, нужно поближе к земле... да в церкву почаще заходить и молиться за вошьдя нашего, что бог послал земле русской... )

testmeter 11 октября 2018 | 17:34

"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин" - это звучит как неприличный анекдот. И вся Вяликая страна - такая. МордорЪ. Чур вас, чур вас...

penderezky 11 октября 2018 | 18:18

testmeter: что ж вы сюда лезете то со своими недоуниверситетами с преподаванием на суржике. Пиши на мове научный работник. Какой науке робишь? Морекоп или апологет гигиенической синекуры?

avturbin 11 октября 2018 | 17:36

Н-да. Рогозин, сцуко, еще полгода Роскосмосом не поруководил, но прогресс уже налицо: сначала в пристыкованном Союзе только просверленную дырку нашли, теперь Союз при взлете все-таки развалился. Кстати, когда в последний раз космонавтов в Союзе чуть не угрохали? Лет 40 с лишним назад?

Че-то стремно за Роскомос. Последний полимер просрали, похоже. Путя, конечно, Рогозина снимет, но не сейчас - это было бы признанием назначения Рогозина ошибкой, а Ясно Солнышко, как известно, не ошибается никогда. Поменяет через годик. Но скорее всего на Мудко какого-нибудь, или телохранителя бывшего. Per aspera ad astra!

shoorah 11 октября 2018 | 17:37

А Рогозин не на батуте? По старинке, вертолетом пользуется. Как обыкновенный тупой пиндос.

shmuel63 11 октября 2018 | 17:37

"находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин" Героя России -всем троим!

kakslon 11 октября 2018 | 17:39

А все равно,обидно,зачистили знающих и креативных,остались "подрогозинцы".

spbdweller 11 октября 2018 | 17:40

Пилотируемые пуски прекращаются до выяснения всех обстоятельств аварии,
-------------------
Пуски денег на ветер надо прекратить вообще до лучших обстоятельств.

chapavas 11 октября 2018 | 17:51

spbdweller: Надо порядок наводить, а для этого надо импичмент президенту объявлять, ведь он окружил себя не специалистами, а родственниками своих бояр, а они НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ.

krs_sk 11 октября 2018 | 18:08

chapavas: Поздно, импичмент 20 лет назад Бориске можно было объявить... а этот давно уже забил на конституцию.

chapavas 11 октября 2018 | 17:47

Позор, Рогозина в отставку.
Что бы ни было - диверсия или технические проблемы. В любом случае виноват он. А если диверсия, то и руководство ФСБ в отставку вместе с ним.

agamasat 11 октября 2018 | 17:56

Надо бы самому царю возглавить ракетно-космическую отрасль - без него и бачки унитазов скоро перестанут сливаться!)

sasass 11 октября 2018 | 18:18

Могут пуски прекратить навсегда - без западных технологий пуски невозможны , CCCР в свое время закупал новые технологи , станки и оборудование исключительно на Западе и весь золотой запас тратился исключительно на это , а на остатки золота закупалась пшеница в США и Канаде , а сегодня даже на золото никто ничего не даст...

Самое обсуждаемое

Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 171 6 11531 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 76 6 6218 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Новости

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя Международный экипаж, как ожидается, совершит экстренную посадку на территории Казахстана…

5 116 6 12297
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 218 6 25085 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Новости

При старте ракеты-носителя «Союз», которая должна была доставить новый экипаж к МКС, этим утром произошла авария Через две минуты после старта у космического аппарата отключились двигатели второй ступени…

5 74 6 8829
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 115 6 16000 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Новости

Аварийный «Союз» приземлился в Казахстане В  составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и  астронавт НАСА Ник Хейг…

5 129 6 15494
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12266 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 15677 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8548 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 233 6 28953 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 56 6 7209 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48467 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Новости

Авария произошла во время старта ракеты-носителя «Союз» к МКС На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, они остались живы…

5 78 6 10709
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15372 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Новости

В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви Сегодня завершается трехдневный Синод, который в том числе должен рассмотреть и вопрос о независимости УПЦ…

5 45 6 6360

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров потребовал немедленных извинений от жителя Чечни, бросившего в пассажира метро жестяной банкой Видео с оскорблениями, снятое в одном из вагонов подземки, ранее появилось в социальных сетях…

5 21 6 17902
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 151082 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Хотели бы вы, чтобы футболисты Мамаев и Кокорин получили реальный срок?
5 51 6 12181 09.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 272 6 343962 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 166680 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330234
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3695309

Сегодня в эфире