Экипаж аварийного корабля «Союз» доставлен на Байконур

Самолет, на борту которого находятся космонавт Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встречают медики, а также семьи членов экипажа. Напомню, при запуске корабля «Союза» произошла авария через две минуты после старта. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Пилотируемые пуски прекращаются до выяснения всех обстоятельств аварии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов добавил, что вся информация о причинах аварии будет передана американской стороне.