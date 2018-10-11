Губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку
Об этом сообщается на сайте областной администрации. Михайлову 67 лет. Он возглавил регион 18 лет назад. До 2005 года был членом КПРФ, затем вышел из Компартии и вступил в Единую Россию. Ранее политологи заявляли, что он слишком долго находится у власти и работает неэффективно. Сам Михайлов заявил, что региону нужен молодой руководитель.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bogggdan 11 октября 2018 | 16:44
Молодой еще, и в отставку... Только к 70 годам политик достигает своего апогея, в 75 наиболее эффективно реализует свой талант.
encopresis 11 октября 2018 | 16:51
bogggdan: Это про Брежнева, что ли?