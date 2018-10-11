ФК «Челси» отправил на экскурсию в Освенцим болельщиков, которые ранее были уличены в участии в расистских акциях

Футбольный клуб «Челси» отправит на экскурсию в Освенцим болельщиков, которые ранее были уличены в участии в расистских акциях. В музее на месте бывшего концлагеря они смогут посетить образовательные курсы по борьбе с расовой дискриминацией. Такую идею предложил владелец клуба Роман Абрамович. Как пишет Гардиан, болельщикам предоставят выбор: либо поездка в Освенцим, либо запрет на посещение матчей.