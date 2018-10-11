В Татарстане ФСБ задержала лидера российского отделения террористической организации" Хизб ут-Тахрир"(запрещена в РФ)
ФСБ объявила, что ее сотрудники задержали в Татарстане лидера российского отделения террористической организации " Хизб ут-Тахрир"(запрещенной в России). Задержаны также руководители региональной ячейки группировки, сообщает Интерфакс. Задержанных подозревают в подготовке к свержению власти в России и установлению всемирного Халифата, в том числе, с помощью терактов. По версии ФСБ, группировка вербовала боевиков на Ближнем Востоке. Сколько человек задержано, не уточняется. Сообщается только, что подозреваемые заключены под стражу.
Комментарии1
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oneoretwo 11 октября 2018 | 16:51
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