Избирком Хакасии подал в суд заявление об отмене регистрации на выборах губернатора кандидата от КПРФ Коновалова
Избирком Хакасии подал в суд заявление об отмене регистрации на выборах губернатора кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение было принято после изучения представления прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии. В первом туре выборов в Хакасии Коновалов набрал почти 45% голосов и занял 1-е место. Проведение второго тура дважды откладывали из-за того, что соперники Коновалова – прежний глава региона Дмитрий Зимин, а затем кандидат от Справедливой России Андрей Филягин – снимали свои кандидатуры с выборов.
Комментарии2
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danko1 11 октября 2018 | 16:38
Это всё, что надо знать о путинских "выборах".
vladimir1967 11 октября 2018 | 16:40
Чисто формальная придирка, основанная на беспределе власти. Что в названии вместо КПРФ было указано что это ИГИЛ или Правый сектор,запрещенные в России?