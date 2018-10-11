Избирком Хакасии подал в суд заявление об отмене регистрации на выборах губернатора кандидата от КПРФ Коновалова

Избирком Хакасии подал в суд заявление об отмене регистрации на выборах губернатора кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение было принято после изучения представления прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии. В первом туре выборов в Хакасии Коновалов набрал почти 45% голосов и занял 1-е место. Проведение второго тура дважды откладывали из-за того, что соперники Коновалова – прежний глава региона Дмитрий Зимин, а затем кандидат от Справедливой России Андрей Филягин – снимали свои кандидатуры с выборов.