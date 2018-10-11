"Следствие, по некоторым данным, попросит об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева"

Об этом, по крайней мере, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Одновременно полиция задержала еще трех человек, в том числе брата Кокорина.

Кирилл Кокорин и еще два молодых человека оказались вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в гуще двух конфликтов, случившихся в центре Москвы в понедельник утром. Когда им изберут меру пресечения, пока не ясно. Известно только, что в пятницу Тверской суд определит, оставлять ли Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей. В полиции, между тем, не знают, принесли ли футболисты петербургского «Зенита» и команды «Краснодар» извинения потерпевшим. Об этом, в частности, рассказал глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов. Адвокат Кокорина, между тем, утверждает, что нападающий «Зенита» участвовал только в одном из двух конфликтов – с чиновником Минпромторга Денисом Паком, а его действия были спровоцированы самим потерпевшим. Этот инцидент случился в кафе «Кофемания на Большой Никитской. Перед этим, по данным полиции, Кокорин и Мамаев возле гостиницы «Пекин» избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Полиция ранее опубликовала видеозапись того, как Александр Кокорин и Павел Мамаев отвечали на вопросы после своего задержания.