Следствие, по некоторым данным, попросит об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Об этом, по крайней мере, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Одновременно полиция задержала еще трех человек, в том числе брата Кокорина.
Кирилл Кокорин и еще два молодых человека оказались вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в гуще двух конфликтов, случившихся в центре Москвы в понедельник утром. Когда им изберут меру пресечения, пока не ясно. Известно только, что в пятницу Тверской суд определит, оставлять ли Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей. В полиции, между тем, не знают, принесли ли футболисты петербургского «Зенита» и команды «Краснодар» извинения потерпевшим. Об этом, в частности, рассказал глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов. Адвокат Кокорина, между тем, утверждает, что нападающий «Зенита» участвовал только в одном из двух конфликтов – с чиновником Минпромторга Денисом Паком, а его действия были спровоцированы самим потерпевшим. Этот инцидент случился в кафе «Кофемания на Большой Никитской. Перед этим, по данным полиции, Кокорин и Мамаев возле гостиницы «Пекин» избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Полиция ранее опубликовала видеозапись того, как Александр Кокорин и Павел Мамаев отвечали на вопросы после своего задержания.
Комментарии9
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alcatraz 11 октября 2018 | 16:15
Хоть в камеру дайте им настольный футбол, пусть тренеруются.
wokal 11 октября 2018 | 16:16
Проверить на корупционость чиновников не пробывали
socialism 11 октября 2018 | 16:22
"Следствие, по некоторым данным, попросит об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева"
Так если простят и отпустят, это будет настоящий скандал и полная задница для власти.
А хулиганы-миллионеры продолжат и дальше глумиться и избивать людей.
zloy_sok 11 октября 2018 | 16:26
А смысл их за счет налогов содержать??! Не террористы же. Пусть до суда гуляют. А вот наказать уже судом нужно!
djuga 11 октября 2018 | 16:37
zloy_sok: Пусть до суда гуляют.
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Судя по тому, что они сделали, эти граждане опасны для общества. Вдруг от расстройства изувечат еще кого-нибудь?
ed10075 11 октября 2018 | 16:43
zloy_sok: С Вами можно было бы согласиться. Только вот ни тот, ни другой не раскаялись, и все ещё надеются, что их вытащат высокие покровители. Кроме того, они и их адвокатыявно намерены "поработать" с потерпевшими, денег у них на это достаточно, а это называется оказывать влияние на следствие.
pomeranche 11 октября 2018 | 16:37
Не думаю что полиция так же быстро действовала если бы в кафе был избит простой водитель чиновника. О драке в кафе пишут больше чем об избиении водителя на площади. По-моему это правонарушении гораздо грубее.
ft18 11 октября 2018 | 16:42
В советском уголовном праве хулиганство каралось довольно строго. Причина хулиганства - всегда немотивированная агрессия, поэтому задача правоохранительным органам ставилась - избавить советское общество от неадекватов.
oneoretwo 11 октября 2018 | 16:42
...зачем сразу арестовывать, они ведь исчо могут с плешивым "как прыгнуть"...