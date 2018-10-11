В Татарстане задержан лидер российского отделения запрещенной в России террористической организации Хизб Ут-Тахрир
Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Утверждается, что задержаны и руководители региональной структуры. Имена не называются.
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Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Утверждается, что задержаны и руководители региональной структуры. Имена не называются.
Комментарии1
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neyexo 11 октября 2018 | 16:20
Не написали, что организация запрещена в России.