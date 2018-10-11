Россия определится с позицией по своему членству в Совете Европы до января

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее она уже говорила, что из-за серьезных противоречий Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, а отношения между Россией и ПАСЕ несколько лет стоят на мертвой точке.

Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.