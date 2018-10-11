Россия определится с позицией по своему членству в Совете Европы до января
Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее она уже говорила, что из-за серьезных противоречий Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, а отношения между Россией и ПАСЕ несколько лет стоят на мертвой точке.
Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
shplint_05 11 октября 2018 | 16:15
Давно надо было уйти из этой "Вороньей слободки". Слушать оскорбления от делегатов недогосударств унизительно. Путину не надо больше тянуть резину.
rogerrabbit 11 октября 2018 | 16:29
shplint_05: Давно надо было уйти
ПРАВИЛЬНО!
надо уйти из Совета Европы и вступить с Совет Азии
а ещё лучше - в Совет Африки
а если таких Советов нет, то надо их учредить и возглавить
и обязательно, чтобы без всяких там прав человека и безо всяких ненужных судов по правам человека
права человека придумало ЦРУ, чтобы поработить Россию и завладеть её несметными ресурсами, а население продать в рабство
tttyyy 11 октября 2018 | 16:36
rogerrabbit: а вообще-то американцы покинули Совет ООН по правам человека, учи матчасть.
vezdehod 11 октября 2018 | 16:37
Пока будет определятся, то её ещё раньше оттуда пинками выгонят.
bigmaikl 11 октября 2018 | 16:15
ИЗГОИ
bogggdan 11 октября 2018 | 16:21
bigmaikl:
Пора валить из этого ПАСЕ. Тогда можно вводить смертную казнь. После чего либеральная мразь либо уедет, либо притихнет.
kp6ic 11 октября 2018 | 16:16
а чо рассматривать? там им вроде условия поставили. либо платите, либо пошли вон.
bogggdan 11 октября 2018 | 16:23
kp6ic:
Пора прекращать финансировать этих евросвиней, пусть их укры финансируют.
minerr 11 октября 2018 | 16:48
kp6ic: либо платите, либо пошли вон.
______
Это называется рэкет. Английское, значит европейское, между прочим, словечко.
zolingen 11 октября 2018 | 16:28
Что будет решать непонятно. Ее выгнали с треском и от ее решения ничего не изменится и не зависит. Можно встать в позу и заявить, что раз нас выперли , мы обиделись и строим очередную стену. Можно очередной раз отбомбиться по Воронежу. Все это лишний раз покажет неадекват руководства, не более.
ft18 11 октября 2018 | 16:32
ЕСПЧ всегда не нравился режиму, нет ЕСПЧ - нет проблемы. А россияне пусть коровке Зорьке жаляцца.
nostradam 11 октября 2018 | 16:33
Скатертью дорожка!
tttyyy 11 октября 2018 | 16:33
Трамп вообще откуда уже только не вышел, а про Гаагский трибунал вообще заявил, что он является незаконным.
vezdehod 11 октября 2018 | 16:40
tttyyy:
Трамп вообще откуда уже только не вышел, а про Гаагский трибунал вообще заявил, что он является незаконным.
============================================================================================
Бриджит Мандо опять трындишь на сайте? Мало ли что заявит Трамп после похмелья.
oleg_andreevich 11 октября 2018 | 16:41
Сегодня у ваты праздник - опять боярой потравятся.
koleg197 11 октября 2018 | 16:45
делать там нечего
serg571 11 октября 2018 | 16:52
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке :
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны - как в русской бане пасатижи!
Владимир Высоцкий
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 16:52
Депутаты пока решают куда послать ПАСЕ: в или на.