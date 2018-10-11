Программу работы на Международной космической станции придется корректировать из-за сегодняшней аварии корабля «Союз»
Речь, в частности, идет о научных экспериментах. Из-за аварии носителя экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг, по официальным данным, находятся в хорошем состоянии, в госпитализации не нуждаются. Роскосмос создал специальную комиссию, которая будет заниматься выяснением причин инцидента. С сегодняшнего дня приостановлены пилотируемые запуски. Роскосмос намерен проверить оставшиеся ракеты «Союз». Аварийные посадки, аналогичные той, что произошла сегодня, неоднократно отрабатывались. Об этом телеканалу РБК сообщил вице-президент Федерации космонавтики Олег Мухин. Космический корабль «Союз МС-10» ранее совершил аварийную посадку спустя две минуты после старта.
Комментарии15
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democ 11 октября 2018 | 16:04
Теперь американский астронавт знает, что такое "русские горки" и "русская рулетка".
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 16:11
ну хоть система спасения сработала штатно ... думаю это ПОСЛЕДНИЙ полёт американцев на наших носителях ...
vezdehod 11 октября 2018 | 16:34
Надо думать ка снимать ребят со Станции - ведь не могут они там вечно бороздить мировой Космос.
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 16:40
vezdehod: дежурный Союз на МКС ВСЕГДА есть ....
icf 11 октября 2018 | 16:12
democ: Да, в случае аварии нашего "Союза" работает "русская рулетка", т.к. есть шанс вернуться на Землю живым. А в случае аварии американского "Шаттла" никаких "русских рулеток" не предусмотрено - гарантированная смерть в огне, как это уже не раз, к сожалению, бывало.
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 16:15
icf: ... это что-то Оправдывает? КОГДА была последняя авария с 7-кой???
amrigo 11 октября 2018 | 16:09
Придётся наказывать попов, не смогли подобрать правильную воду для освЯщения ракеты))
serg571 11 октября 2018 | 16:44
amrigo: Наказывать или не наказывать, ну не признает Всевышний наших высоко духовных попов, и хоть ты тресни.
zztop1960 11 октября 2018 | 16:10
Это к лучшему , а то прилетели бы и насверлили дырок в корпусе , особенно этот американец
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 16:12
zztop1960: ТОЧНО!!!! это была Операция по Нейтрализации ВРЕДИТЕЛЯ!!!!! ;-))))
vpu2011 11 октября 2018 | 16:13
Самый смак с твитером батутного. Там вместо камер, как у SpaceX, по традиции мультик с успешной миссией успели разместить. Срочно удалять пришлось :)
mathmovesu 11 октября 2018 | 16:31
я думаю, что команду всегда надо набирать из 3-х космонавтов: американец сверлит дырки, немец их находит, а русский всех их разоблачает...
vova6_let 11 октября 2018 | 16:35
Да, ну нашим-то космонавтам не привыкать падать, а вот американец..., так теперь знать будет, откуда адреналин выделяется...
vik_tor 11 октября 2018 | 16:41
Опять враги сработали...
oneoretwo 11 октября 2018 | 16:46
...первая авария с пилотируемыми союзами за 30 с небольшим лет и очередная в нескончаемом ряду тупого мордожопика...