Программу работы на Международной космической станции придется корректировать из-за сегодняшней аварии корабля «Союз»

Речь, в частности, идет о научных экспериментах. Из-за аварии носителя экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг, по официальным данным, находятся в хорошем состоянии, в госпитализации не нуждаются. Роскосмос создал специальную комиссию, которая будет заниматься выяснением причин инцидента. С сегодняшнего дня приостановлены пилотируемые запуски. Роскосмос намерен проверить оставшиеся ракеты «Союз». Аварийные посадки, аналогичные той, что произошла сегодня, неоднократно отрабатывались. Об этом телеканалу РБК сообщил вице-президент Федерации космонавтики Олег Мухин. Космический корабль «Союз МС-10» ранее совершил аварийную посадку спустя две минуты после старта.