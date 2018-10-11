За 9 месяцев этого года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-ый год – 56 человек
Об этом сообщила международная организация «Репортеры без границ». По ее данным, больше половины из них скончались в зонах военных конфликтов, в частности, в Афганистане и Йемене. Статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов, — считают в организации.
Комментарии8
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anemon 11 октября 2018 | 15:45
А сколько журналистов с аккредитацией и значками "пресса" были погружены в автозаки на акциях протеста путинскими гвардейцами-полицаями?
babchendrysch 11 октября 2018 | 15:58
Талантливых и честных, однако, никто не трогал.
Факт подтверждённый.
socialism 11 октября 2018 | 16:17
anemon: А сколько журналистов...
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Сколько?
democ 11 октября 2018 | 16:08
Если бы кто привёл статистику, сколько погибает в мире людей на производстве... Журналисты за расследования, а десятки тысячи людей на производстве из -за чьей - то халатности и головотяпства.
perestarok 11 октября 2018 | 16:09
"За 9 месяцев этого года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-ый год – 56 человек"
И всех Путин убил?
socialism 11 октября 2018 | 16:19
perestarok: И всех Путин убил?
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Если Мэй, или разные геращенки-порошенки так скажут, добавив "хайли лайкли", русофобы с радостью поверят и выпучив глаза будут каркать и лаять.
snikkersnepper 11 октября 2018 | 16:24
perestarok:
Ну так с удивлением приходится признать, что самые смертоносные (в том числе для журналистов) страны, это Афганистан (17 лет американского военного присутствия) и Йемен, атакованный иностранными интервентами (привет "агрессиям против Украины") до темечка напичканными американским и британским оружием.
Это пока "все прогрессивное человечество" вопит о Донбассе, Сирии и Ливии.
sam2018 11 октября 2018 | 16:16
Из 56 погибших в мире журналистов, в России их погибло 65 человек !