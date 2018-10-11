"За 9 месяцев этого года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-ый год – 56 человек"

Об этом сообщила международная организация «Репортеры без границ». По ее данным, больше половины из них скончались в зонах военных конфликтов, в частности, в Афганистане и Йемене. Статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов, — считают в организации.