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15:32, 11 октября 2018

Украинский режиссер Олег Сенцов откажется от предложения ФСИН работать в колонии библиотекарем

Об этом сообщил МБХ-Медиа его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, Сенцов не намерен участвовать в каких-либо мероприятиях, которые предлагает администрация. Напомню, ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко говорил, что после реабилитации заключенному могут предложить должность библиотекаря для работы над сценарием. Он объявил, что Сенцов вышел из голодовки, и что лучшие диетологи разработали для него специальную диету.

Комментарии

12

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djuga 11 октября 2018 | 15:36

Отсюда сложно рассуждать о том, правильно или неправильно решил Сенцов. Мы не знаем, какие отношения у него сложились с администрацией колонии. Но я думаю, что предложение достаточно разумное. Но я пойму если он не хочет иметь ничего общего с представителями российских властей ни в каком качестве.

(комментарий скрыт)

babchendrysch 11 октября 2018 | 15:56

Не удивительно.
Неуч террорист-рыжыссер книги то и в руках не держал... ну, кроме пособия по террористической деятельности.

На чистку параш "хероя", пусть там себя покажет, если с "голодовкой" обоср*лся бандеровщина. ;)

djuga 11 октября 2018 | 15:58

djuga, вот и пригожинские нарисовались. И ни одного комментария по сути вопроса - ни аргументов, ни за, ни против, только два-три слова, исключительно для отчёта: мол, я отметился! А то, что эти гады не реагируют, ну так они же все либерасты!
Лично я предлагаю проигнорировать все однотипные и тупые комментарии этих пригожинских ботов. Пусть погрустят.

vezdehod 11 октября 2018 | 16:46

Это тёплое место он оставляет Путину - будет писать там свои "мемуары".

unprejudiced 11 октября 2018 | 15:40

А на какие шиши этот террорист собирает возмещать сотни тысяч рублей, что ФСИН потратило на его прокорм за время мнимой голодовки?

ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 15:40

Пайку сократить.

noxepy_88 11 октября 2018 | 15:41

Украинский террорист Сенцов отлично отработал свой номер, и теперь реприза "Голодомор" войдет в аналы всех неполжитцев с хорошими рукопожатными лицами.

evgeny_biolog 11 октября 2018 | 15:47

"лучшие диетологи разработали для него специальную диету."

И лучшие политологи разработали для него дальнейшие действия по давлению на правительство РФ ...

bandera 11 октября 2018 | 15:56

Сняли анафему с Филарета.

cromwel 11 октября 2018 | 16:06

Такой козел пусть очко в сартире пдерасит. К опущенным его в хату.

jblack2 11 октября 2018 | 16:20

Работать -западло. Парень не той масти...

zolingen 11 октября 2018 | 16:33

Конечно, библиотекарь не почетно. Будет главным консультантом по голодовкам.

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