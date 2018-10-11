Украинский режиссер Олег Сенцов откажется от предложения ФСИН работать в колонии библиотекарем

Об этом сообщил МБХ-Медиа его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, Сенцов не намерен участвовать в каких-либо мероприятиях, которые предлагает администрация. Напомню, ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко говорил, что после реабилитации заключенному могут предложить должность библиотекаря для работы над сценарием. Он объявил, что Сенцов вышел из голодовки, и что лучшие диетологи разработали для него специальную диету.