Решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, по некоторым данным, отложено до ноября

Как передает ТАСС, такая информация появилась у депутатов Верховной Рады, в частности, об этом сообщил парламентарий Игорь Мосийчук. О том, что по итогам двух дней работы Синода Константинопольского патриархата решения по Украине нет, накануне сообщил украинский телеканал «Прямой». Напомню, ранее Константинопольский патриархат направил в Киев своих представителей в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви. Это вызвало резкую негативную реакцию в Москве.