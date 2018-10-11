Решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, по некоторым данным, отложено до ноября
Как передает ТАСС, такая информация появилась у депутатов Верховной Рады, в частности, об этом сообщил парламентарий Игорь Мосийчук. О том, что по итогам двух дней работы Синода Константинопольского патриархата решения по Украине нет, накануне сообщил украинский телеканал «Прямой». Напомню, ранее Константинопольский патриархат направил в Киев своих представителей в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви. Это вызвало резкую негативную реакцию в Москве.
Комментарии13
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riots 11 октября 2018 | 15:40
Синод Вселенського Патріарху зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української провославної автокефальної церкви Макарія та визнав їх канонічними.
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Все по плану, без спешки и канонично.
alex362 11 октября 2018 | 16:08
riots: В переводе на гражданский язык сие означает - российская церковь была послана на детородный орган, ее анафема признана недействительной.
Вот главная новость, а не сплетни, распускаемые Мосийчуком. Кстати, он еще позавчера распускал слухи, что томос уже предоставлен - товарищ явно не в теме, а попиариться охота.
bogggdan 11 октября 2018 | 16:35
riots:
Главное успеть до выборов президента Украины. Украинские ватаны, коих подавляющее большинство ненавидят США и демократию. И как пить дать на выборах проголосуют за кремлевского ублюдка. И тогда Томос Украине не светит.
gvs 11 октября 2018 | 15:46
Константинопольский патриархат пригрозили окропить "Новичком" ))))
accyapa 11 октября 2018 | 15:55
За пару недель до первого тура выборов презика на Украине дадут автофекалию Украине.
Сейчас слишком рано. К марту уже забудется перемога, а Порошенко это не надо.
Дорого яичко к Христову Дню - к выборам презика.
parasuk_ 11 октября 2018 | 16:17
accyapa: это если захотят видеть порошенко в кресле хохолбаши еще 4 года. Только звезды подсказывают, что петюне уже подыскивают замену
gригорьич 11 октября 2018 | 15:51
Угу. Посреди слушаний Синода парочка архиепископов послали СМС-ки депутату Мосийчуку с сигналом SOS. Дорогие россияне, в поезде истории нет стоп-крана. К #крымнаш и #намкрыш это тоже относится
parasuk_ 11 октября 2018 | 16:01
Стамбульский поп сделал правильный выбор :)
varigor 11 октября 2018 | 16:08
Не хочет Константинопольский патриархат брать грех на душу вставая на сторону бандеровцев и их сатанизма.
alex362 11 октября 2018 | 16:22
Продолжаю балдеть от российской лжи. "По некоторым данным" - какой надежный источник информации!
А вот что произошло в действительности:
"Синод Вселенский патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году."(unian.net) - то есть пребывание РПЦ на украинской земле признано незаконным. И ликвидация российской церкви в Украине теперь - дело техники. И произойдет она после того, как в Киеве пройдет Собор, изберут нового патриарха, и ему уже вручат томос. Возможно, до ноября собор и не состоится, а может и успеют.
zolingen 11 октября 2018 | 16:31
alex362: хорошо бы.
parasuk_ 11 октября 2018 | 16:36
alex362: а можно ссылку на это "признание"? Только не на порашкиных попов :)
ser_gey_love_roff 11 октября 2018 | 16:23
Напомню, ранее Константинопольский патриархат направил в Киев своих представителей в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви. Это вызвало резкую негативную реакцию в Москве.
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Да пох.