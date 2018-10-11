Сотрудничество России и США в космосе внесло вклад в благополучный исход сегодняшнего инцидента с кораблем «Союз»
Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии. Наряду с Роскосмосом NASA активно сообщает подробности произошедшего. По последним данным, астронавта Ника Хейга и космонавта Алексея Овчинина доставили в Жезказган с места посадки спускаемого корабля. Отмечается, что они находятся в хорошем состоянии. Ракета-носитель «Союз» направлялась к МКС. Неожиданно произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска.
У космонавтов на МКС есть возможность вернуться на пристыкованных к станции кораблях, — сказал «Эху» член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Ионин уверен, что пуски возобновятся достаточно быстро.
Комментарии39
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
michael_c 11 октября 2018 | 15:33
Теперь , Рогнозина точно наградят !
sensei54 11 октября 2018 | 15:36
michael_c: Безусловно. Ведь САС сработала без замечаний.
А это грандиозный успех!
zemljanka 11 октября 2018 | 15:58
sensei54: Спасибо всем, кто вернул космонавтов живыми и здоровыми.
vezdehod 11 октября 2018 | 16:43
Если бы не американская Электроника - сгорели бы живьём в российском "Союзе".
mathmovesu 11 октября 2018 | 16:03
sensei54: хорошо что американец не успел просверлить спускаемый аппарат, а то не известно чем бы все закончилось...
agronom 11 октября 2018 | 15:56
michael_c:Стоит учитывать ,что Союз был построен до назначения Рогозина . За такое время сделать революцию в Роскосмосе могут только специалисты по критиканству эха Москвы. .
luger_max_otto 11 октября 2018 | 16:00
Испытания ракеты- носителя шли при Рогозине. В эти испытания не входит утопление таксы и простреливание собственной ноги. А больше Рогозин ни на что не способен.
bazilgu 11 октября 2018 | 16:10
agronom: Вообще- то Рогозин был назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации в 2011 году.. Курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую и др. промышленность. Неужели "Союз" такой старый?!
agronom 11 октября 2018 | 16:42
bazilgu: Вообщем за все в ответе и на том и на этом свете
vasyakirin 11 октября 2018 | 15:35
Да, но если бы не сотрудничали. то летал бы на своих и сегодняшней катастрофы не было?
bazilgu 11 октября 2018 | 16:16
vasyakirin: Ну да. Если бы не сотрудничали, то и мы не летали бы вообще. Поинтересуйтесь затратами ужЕ понесенными Россией, США, Европой, Японией на МКС и планируемыми затратами и Вы с изумлением узнаете, что затраты России дай бог до четверти дотянутся.
Учите матчасть.
rexis 11 октября 2018 | 15:36
Уже полчаса как случилась авария , космонавты успешно приземлились а в твитере Роскосмоса шла трансляция об успешном отделении второй ступени и о выведении на расчетную орбиту . Вранье просто зашкаливает . Почему нужно постоянно врать врать и врать ???
твиты кстати потом потерли ....
michael_c 11 октября 2018 | 15:45
rexis: После катапультирования , далеко не все лётчики могут вернуться в авиацию . Не удивлюсь если у космонавтов будут проблемы со здоровьем .
То , что они не скоро полетят в космос , это точно ...
dsa_dsf 11 октября 2018 | 16:24
rexis: традиция!
lynat 11 октября 2018 | 15:40
Все понятно. Американцы поставили на рашкино корыто свою систему аварийного катапультирования капсулы с космонавтами. Поэтому все и живые.
alexisgross_082018 11 октября 2018 | 15:55
lynat: А вот фигушки - разработанная еще в середине-конце 60-х система аварийного спуска, стоящая на Союзах, признана лучшей в мире. Просто так сложилось исторически - системы спасения в СССР разрабатывали и делали лучше чем в США. так же как и системы жизнеобеспечения. Самый яркий пример - в ССР соорудили первую в мире полностью автоматическую катапульту для Як-28. Он так часто падал,а подготовка пилотов занимала много времени и средств, что пришлось мировым лидером в катапультостроении.
vise1 11 октября 2018 | 15:40
Ионин уверен, что пуски возобновятся достаточно быстро.
Ионов,
одного поля ягода ,
как и политолог Маркин .
benin_papa__ 11 октября 2018 | 15:45
Так не стоит ли расширить и углубить сотрудничество РФ и США ещё и в целях благополучного исхода для отечественной науки, промышленности, технологий, медицины, дорог и пр. и пр.?
rogerrabbit 11 октября 2018 | 16:02
benin_papa__: не стоит ли расширить и углубить сотрудничество РФ и США ещё и в целях благополучного исхода для отечественной науки, промышленности, технологий, медицины, дорог и пр. и пр.
... в целях повышения благосостояния граждан России
стоит, разумеется
стоит стремиться изо всех сил
если только повышение благосостояния граждан России - это та самая цель, к которой стремится наше государство
varigor 11 октября 2018 | 16:04
benin_papa__: Сотрудничество между учеными РФ и США уже, как видите, происходит. А шизофрению и русофобскую истерию сенаторов и конгрессменов ещё нужно вылечить.
benin_papa__ 11 октября 2018 | 16:22
varigor:
Сотрудничество между учеными происходит не "уже", товарищ, а пока ещё))
Я пошутил, успокойтесь.
Ясен пень, что никакого сотрудничества с шахидообразными верными ленинцами-сталинцами больше не будет.
Будут вас, недостроителей коммунизма, огораживать и плющить по всем фронтам.
vova6_let 11 октября 2018 | 15:51
Сотрудничество россии и сша в космосе было плодотворным и пр., но на этом оно закончилось....
vova6_let 11 октября 2018 | 15:57
vova6_let: По-моему, американцы у нас двигатели РД-18 покупали до сих пор, несмотря на все санкции, а теперь придетъся свои разрабатывать.
luger_max_otto 11 октября 2018 | 16:02
РД-180. У американцев свой двигатель в таком классе уже есть. Просто дорого испытывать по полной программе ракету с другими двигателями.
alehan22746 11 октября 2018 | 16:03
vova6_let: это только по твоему:))) space x прекрасно летают сами
alexisgross_082018 11 октября 2018 | 16:21
alehan22746: В девяностых годах амеры подошло очень разумно - заказали в РФ РГД-180 исключительно под свои спецификации. Причем преследовали и достигли сразу две цели - получили надежный и мощный движок на меньшие деньги и не допустили расползания кадров по миру. Это с учетом очень вкусных предложений от Ирана и КНДР. и Сразу - в окололунной программе будет использоваться движок на смеси метана и кислорода, вот он и сменит РГД-180-190 и это проект на Spase X
zhrv 11 октября 2018 | 15:52
Вот как было раньше. То первого космонавта запустят, то первыми в открытый космос выйдут, луну облетят, спутники на Венеру, космические станции, и т.п.
А теперь, наши достижения - хоть международный экипаж не угрохали, и то счастье!
rogerrabbit 11 октября 2018 | 15:59
"Сотрудничество России и США в космосе внесло вклад в благополучный исход ..."
сотрудничество всегда вносит вклад в благополучный исход
поэтому всегда лучше сотрудничать, чем угрожать
а чтобы сотрудничать, надо не выделываться, а уважать и соблюдать приличия и правила поведения
vasya_von_smetankin 11 октября 2018 | 15:59
Наверняка, опять енти подлые евреи прикрывались нашим космическим кораблём, из-за он, собственно и сломался.
И дырок ещё там наделали, 100%.
Еврейским Лазарем.
ft18 11 октября 2018 | 16:00
Где Рогозин - там батутизация...
alex362 11 октября 2018 | 16:00
Ну вот и здесь облажались скрепоносные. Все трещит по швам просто на глазах.
Теперь американцы в срочном порядке свернут все сотрудничество и в космосе. Зато теперь можно будет прямо на МКС завезти ядреную боньбу и оттуда грозить ей всему миру. Но она, как и положено по сюжету, в случае чего не долетит.
cosmo_ 11 октября 2018 | 16:12
alex362:
А летать они на чем будут, твои американцы??
Никуда они не денутся, ибо нечем им нас заменить!
vpu2011 11 октября 2018 | 16:00
"авария носителя" произошла со всем русскоязычным населением земли, и давно.
varigor 11 октября 2018 | 16:01
Обратите внимание на вот этот позитив:
"Сотрудничество России и США в космосе внесло вклад в благополучный исход сегодняшнего инцидента с кораблем «Союз»"
Политикам в США вместо русофобской истерии нужно брать пример с работников НАСА.
Учёные плевать хотели на шизофрению сенаторов и конгрессменов.
alexisgross_082018 11 октября 2018 | 16:12
varigor: Это сотрудничество на подобие барина и пьянеького ямщика на пролетке. Если барин пятак на воку не даст - помретс голодухи не только ямщик, но и детишки его. Но вот ведь херня - ямщик разучился пролетку в порядке содержать, вот барин ждет когда другой более смышленый и рукастый новую пролетку построит.
А старый алкаш будет теперь таких же чмошников по колдобинам возить - все по ухабам, да по ухабам.
cosmo_ 11 октября 2018 | 16:10
Какое нахрен сотрудничество?? САС придумали и воплотили наши "от" и "до"!!!
Еще 1983 году работала как надо!
shmuel63 11 октября 2018 | 16:13
Самый заметный вклад Роскосмоса в сотрудничество - это фальшивое сообщение об успешном выходе Союза на орбиту
"Роскосмос опубликовал видеозапись с успешным запуском ракеты "Союз" вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети. В одном из сообщений Роскосмоса говорилось о том, что на 287-й секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. В другом посте корпорации было сказано, что на 528-й секунде корабль якобы успешно выведен на орбиту."
oleg_kievlyanin 11 октября 2018 | 16:18
//сегодняшнего инцидента с кораблем «Союз»//
Может его назвать как-то по другому?
А то ведь говорят: "как вы лодку назовете, так она и поплывет"
marchuk 11 октября 2018 | 16:24
Забавный поворот мысли