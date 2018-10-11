"Сотрудничество России и США в космосе внесло вклад в благополучный исход сегодняшнего инцидента с кораблем «Союз»"

Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии. Наряду с Роскосмосом NASA активно сообщает подробности произошедшего. По последним данным, астронавта Ника Хейга и космонавта Алексея Овчинина доставили в Жезказган с места посадки спускаемого корабля. Отмечается, что они находятся в хорошем состоянии. Ракета-носитель «Союз» направлялась к МКС. Неожиданно произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска.

У космонавтов на МКС есть возможность вернуться на пристыкованных к станции кораблях, — сказал «Эху» член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ионин уверен, что пуски возобновятся достаточно быстро.