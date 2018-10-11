Следствие будет просить суд заключить под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Информированные источники ТАСС подтверждают, что этот вопрос будет решаться завтра в суде. Накануне футболисты были задержаны на 48 часов. Их обвиняют по статьям «побои» и «хулиганство» по факту двух драк в Москве.

Сегодня, кстати, полиция сообщила, что установлены еще трое участников инцидента в Москве, в том числе задержан младший брат Александра Кокорина Кирилл. Футбольный клуб Зенит решил пожертвовать деньги, вырученные от продажи продукции с фамилией Кокорина, детским домам.