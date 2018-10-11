Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сегодня заявила, что уходит с должности по собственному желанию
Фамилию человека, который ее заменит, Жданова не назвала. Выборы в Забайкальском крае могут состояться в сентябре 2019-го года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Фамилию человека, который ее заменит, Жданова не назвала. Выборы в Забайкальском крае могут состояться в сентябре 2019-го года.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 11 октября 2018 | 15:05
Как-то двусмысленно закончила госпожа губернатор свою прощальную речь: "Я прощаю всех, кому должна".... Что бы это значило?
danko1 11 октября 2018 | 15:09
tv_victim: С таких постов НИКОГДА не уходят по собственному желанию, а только по желанию Путина.
И в подавляющем большинстве за провалы на выборах.