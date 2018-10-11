Губернатор Курской области Александр Михайлов, по некоторым данным, подал в отставку
По крайней мере, об этом сообщают источники телеканала Курск.тв. Подробности он пока не приводит. Михайлов возглавлял регион почти 18 лет. Ранее сегодня стало известно, что он подписал постановление о дополнительных гарантиях главы региона в связи с прекращением полномочий. В них указаны, в частности: бесплатный проезд до Москвы и обратно с супругой два раза в год, внеочередной прием губернаторам, сохранение поста охраны.
Комментарии2
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post_v 11 октября 2018 | 15:06
интересно, если написано "…проезд два раза в год с супругой в Москву и обратно", а жить он будет в Марбелье или в Доминикане, то ему тоже проезд в бизнес-классе будет за счет российских обывателей?
piter_ug 11 октября 2018 | 15:08
Осень, листья кружат и падают.
И губернаторы падают.
То листья, то губернаторы.