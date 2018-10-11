Роскосмос намерен проверить все оставшиеся ракеты «Союз» после аварийного запуска с Байконура
Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Пилотируемые запуски пока приостановлены. Кадровые решения в Роскосмосе возможны лишь при выявлении виновных, — сообщил сегодня вице-премьер Юрий Борисов. Авария произошла сегодня при запуске спустя 2 минуты после старта. Экипаж перешел в режим баллистического спуска, корабль «Союз» после аварии ракеты сел в степи Казахстана. Россиянин Алексей Овичинин и американец Ник Хейг, согласно официальным данным, чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются.
Алгоритм действий при экстренном случае был полностью соблюден, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Об этом в эфире телеканала РБК сказал член российской Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Космический корабль был разработан в 60-х, но оснащение на нем постоянно меняют в соответствии с передовыми космическими технологиями, отметил Железняков.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 15:02
ну хоть система спасения сработала штатно ... думаю это ПОСЛЕДНИЙ полёт американцев на наших носителях ...
semia 11 октября 2018 | 15:08
" Мы как прыгнем!" сказал Путин. И прыгнули в капсуле. Некому работать. Умные уезжают из России
mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 15:03
Российское народонаселение никогда не простит проклятому Обаме развал космической отрасли и приостановку полётов!
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 15:05
mikhail_spb_: ... а так же зассаность лифтов ...
tv_victim 11 октября 2018 | 15:03
Теперь количество выгодных контрактов с Америкой и другими странами резко пойдет вверх...
drillerthriller 11 октября 2018 | 15:07
Роскосмос намерен проверить оставшиеся от Союза ракеты "Союз".