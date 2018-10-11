Полиция в Москве задержала младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла
Полиция в Москве задержала младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о потасовке в центре Москвы. Помимо него установлены еще двое участников инцидента. Накануне Кокорин, а также Павел Мамаев были задержаны на 48 часов. Завтра будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.
Комментарии5
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polsan 11 октября 2018 | 14:43
"Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения", - сказал Сайгитов, представляющий интересы Кокорина.
.... и это бросается в глаза! )
archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 14:51
polsan:
не вижу портянок с мемом #они-же-дети!
noxepy_88 11 октября 2018 | 14:45
А не тридцать ли, это, восьмой кот?!
novyrusich 11 октября 2018 | 14:49
noxepy_88: Дуся, там восемь тварей на видео засняты, которячые шофера избивали до потери сознания, восемь аналогичных тебе тварей.
И вс е эти твари должны сес ть и будут опидорашены в общей камере.
пидо раша, ты поняла?
drillerthriller 11 октября 2018 | 14:50
noxepy_88: восемьдесят восьмой. И зовут его похер