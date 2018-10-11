Решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, по некоторым данным, отложено до ноября
Как передает ТАСС, такая информация появилась у депутатов Верховной Рады, в частности, об этом сообщил парламентарий Игорь Мосийчук. О том, что по итогам двух дней работы Синода Константинопольского патриархата решения по Украине нет, накануне сообщил украинский телеканал «Прямой». Напомню, ранее Константинопольский патриархат направил в Киев своих представителей в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской православной церкви. Это вызвало резкую негативную реакцию в Москве.
Комментарии7
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unprejudiced 11 октября 2018 | 14:36
Вводит в заблуждение депутат.
Вопрос предоставления автокефалии украинской церкви пока отложен. Об этом журналистам заявил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис.
По его словам, на заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения о предоставлении автокефалии для церкви на Украине.
Решение о Томосе для Украины Вселенский патриарх примет только тогда, когда наступит «подходящее время», пояснил митрополит Арсений в кулуарах Синода.
Подходящее время... то есть по факту никогда. тем более что в следующем году кровавого петю на президентском посту сменит Медвечук, одно из первых решений которого будет ликвидация секты киевского патриархата, ввиду участия его священников на майдане
babchendrysch 11 октября 2018 | 14:39
Одни провалы у бандеровщины. Все шлют их на..., ну, либо вертят на нём её. ;)
novyrusich 11 октября 2018 | 14:55
babchendrysch: Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилии из США, находился в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви и вместе со своим коллегой отчитывается по этому вопросу на заседании Синода Константинопольского патриархата, выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса Украины.
Он добавил, что обсуждение в Стамбуле продолжается, и предположил, что официальное решение может быть принято до конца дня, сообщает корреспондент Радио Свобода.
«Доклад прошла замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклады и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты », - сказал архиепископ Даниил.
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Так что оереюдноф провал у рашистов.
Но если и отложат, то ничего страшного, итог вепдь уже ясен.
eniro 11 октября 2018 | 15:00
unprejudiced: Не торопитесь...1. Медведчук не будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента. Он заявил об этом сам. 2.Если УПЦ(КП) секта, то УПЦ(МП) отличается от нее только тем, что дурила головы прихожанам "благодатью Божией", которую "делают на Большой Арнаутской".
noxepy_88 11 октября 2018 | 14:42
Страшно представить себе, во сколько это обошлось российским миллиардерам и пенсионерам! И учителям! Пропал Калабуховский дом!
mikluho_m 11 октября 2018 | 14:44
У Кирюшки непокорного теперь таки-есть время собрать на взятку Вселенскому!
Гуманнейшая религия....
glotov 11 октября 2018 | 14:50
Генрих восьмой из Порошенко не вышел. Придется переквалифицироваться в Джозефа Смита.