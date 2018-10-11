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14:31, 11 октября 2018

Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год

Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, — об этом заявил сегодня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. По его словам, с учетом этого будет разрабатываться бюджет ПАСЕ. Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.

Комментарии

19

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vasyakirin 11 октября 2018 | 14:36

Правильно, у нас Гарант, зачем нам решения суда?

tvitov66 11 октября 2018 | 14:44

vasyakirin: это же ОТЛИЧНО! Если РФ исключат из СЕ, то возникнут большие проблемы в правовых вопросах - имущество, недвижимость и счета граждан РФ попросту начнут дербанить все кому не лень - все оставшиеся в СЕ 46 членов быстро (и с удовольствием) конфискуют и присвоят себе те ~ полтора триллиона нерублей, что вывели туда высокодуховные патриоты сверхдержавы - все что украденно и стыренно честным путем ... "Было ваше, стало наше" скажет бездуховный Запад уже на вполне законных основаниях :)

danko1 11 октября 2018 | 15:04

tvitov66: Только арест недвижимости и счетов с награбленным на Западе и в США правящее ворьё остановить может.
Изо всех цивилизованных структур уже вышли. Осталось Путина из СБ выкинуть и ООН.
Полной ничтожество, но как сумел Россию в грязь втоптать и разграбить всё.

hastings 11 октября 2018 | 14:47

vasyakirin: Права человека специально придумали на Западе, чтобы мешать России строить государственность и державность!

tvitov66 11 октября 2018 | 14:53

hastings: +11-80 - ватан, ты забыл про соборность и высокдуховность!

Правда вот с медициной тут засада ... будет с каждым боярином как с Кабзоном и мужем Матвиенко ...

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archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 14:49

vasyakirin:
" Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин и, смахнув скупую педослезу, с придыханьем пояснил, - Путин - это Россия... "

vezdehod 11 октября 2018 | 14:50

Испугали ПАСЕ толстым взносом.

babchendrysch 11 октября 2018 | 14:37

Гуд бай бюрократические помойки ПАСЕ и ЕСПЧ ! Пшли на... !!!
Сосите... лапу Дяди Сэма. ;-)

tvitov66 11 октября 2018 | 14:48

babchendrysch: вот обрадуются высокодуховитые патриоты, что паркуют свои яхты в портах Франции, Испании, Португалии и Финляндии - они для того яхты покупали что-бы вокруг Крыма кататься? :)

polikarpich 11 октября 2018 | 15:08

babchendrysch: Сосать будешь ты. У дяди Вовы. Не лапу. Без проволочек и бюрократизма. ;-)
Будто там кто упрашивать и умолять будет, чтоб остались!
Да сами заплатят, куда денутся. И останутся.

dominator13 11 октября 2018 | 14:37

И правильно.
Свинья нечего в Европе делать!

oxlomon 11 октября 2018 | 14:37

"Вот это правильно." (© М.Горбачёв)

alehan22746 11 октября 2018 | 15:03

oxlomon: lol:)) попутный куй тебе в затылок! Европа то точно не расстроится!Жаль лишь нормальных людей в России, которые уважают закон и хотят быть частью культурного мира, а не гопнической подвротни с мамаевым, чепигой/мишкиным и плешьфюрером где надо куда то "прыгать, чтоб кому то мало не показалось"....и потом огребать люлей как это и положено в путирашке:))))

idruker 11 октября 2018 | 14:47

Ну и чего - Крым стоил этой нескончаемой головной боли?

oxlomon 11 октября 2018 | 14:54

idruker:
Примите таблетку аспирина — может, полегчает.
Или чем там у вас в Канаде головную боль лечат? Кленовым сиропом? :)

idruker 11 октября 2018 | 15:00

oxlomon: Что то я не помню, чтобы я просил всяких самозванных докторов лезть с советами. Лапонька, прибереги для себя свои шарлатанские рецепты

oxlomon 11 октября 2018 | 15:09

idruker:
Ну дык, я свои советы даю от случая к случаю. Да и никому они ещё не повредили. Даже понос никого не прохватил. ;)
А таких же как Вы, с их комментариями и советами, как нам тут жить, отсюда ссаными тряпками не изгонишь. Тем паче, что советы ваши для нас абсолютно неприемлемы. :(

nokola 11 октября 2018 | 15:00

Российская власть решила быковать до конца. До полного вылета из цивилизованного сообщества.

tprfrund001 11 октября 2018 | 15:04

Шумерцам, что скачут в комментах, не угодишь! Россия остаётся - зрада, Россия уходит - лютая зрада!

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