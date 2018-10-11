Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, — об этом заявил сегодня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. По его словам, с учетом этого будет разрабатываться бюджет ПАСЕ. Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.