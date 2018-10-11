Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год
Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, — об этом заявил сегодня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. По его словам, с учетом этого будет разрабатываться бюджет ПАСЕ. Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил сегодня глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. В интервью Интерфакса он отметил, что такое решение может принять только президент.
Комментарии19
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vasyakirin 11 октября 2018 | 14:36
Правильно, у нас Гарант, зачем нам решения суда?
tvitov66 11 октября 2018 | 14:44
vasyakirin: это же ОТЛИЧНО! Если РФ исключат из СЕ, то возникнут большие проблемы в правовых вопросах - имущество, недвижимость и счета граждан РФ попросту начнут дербанить все кому не лень - все оставшиеся в СЕ 46 членов быстро (и с удовольствием) конфискуют и присвоят себе те ~ полтора триллиона нерублей, что вывели туда высокодуховные патриоты сверхдержавы - все что украденно и стыренно честным путем ... "Было ваше, стало наше" скажет бездуховный Запад уже на вполне законных основаниях :)
danko1 11 октября 2018 | 15:04
tvitov66: Только арест недвижимости и счетов с награбленным на Западе и в США правящее ворьё остановить может.
Изо всех цивилизованных структур уже вышли. Осталось Путина из СБ выкинуть и ООН.
Полной ничтожество, но как сумел Россию в грязь втоптать и разграбить всё.
hastings 11 октября 2018 | 14:47
vasyakirin: Права человека специально придумали на Западе, чтобы мешать России строить государственность и державность!
tvitov66 11 октября 2018 | 14:53
hastings: +11-80 - ватан, ты забыл про соборность и высокдуховность!
Правда вот с медициной тут засада ... будет с каждым боярином как с Кабзоном и мужем Матвиенко ...
archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 14:49
vasyakirin:
" Совет Европы нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин и, смахнув скупую педослезу, с придыханьем пояснил, - Путин - это Россия... "
vezdehod 11 октября 2018 | 14:50
Испугали ПАСЕ толстым взносом.
babchendrysch 11 октября 2018 | 14:37
Гуд бай бюрократические помойки ПАСЕ и ЕСПЧ ! Пшли на... !!!
Сосите... лапу Дяди Сэма. ;-)
tvitov66 11 октября 2018 | 14:48
babchendrysch: вот обрадуются высокодуховитые патриоты, что паркуют свои яхты в портах Франции, Испании, Португалии и Финляндии - они для того яхты покупали что-бы вокруг Крыма кататься? :)
polikarpich 11 октября 2018 | 15:08
babchendrysch: Сосать будешь ты. У дяди Вовы. Не лапу. Без проволочек и бюрократизма. ;-)
Будто там кто упрашивать и умолять будет, чтоб остались!
Да сами заплатят, куда денутся. И останутся.
dominator13 11 октября 2018 | 14:37
И правильно.
Свинья нечего в Европе делать!
oxlomon 11 октября 2018 | 14:37
"Вот это правильно." (© М.Горбачёв)
alehan22746 11 октября 2018 | 15:03
oxlomon: lol:)) попутный куй тебе в затылок! Европа то точно не расстроится!Жаль лишь нормальных людей в России, которые уважают закон и хотят быть частью культурного мира, а не гопнической подвротни с мамаевым, чепигой/мишкиным и плешьфюрером где надо куда то "прыгать, чтоб кому то мало не показалось"....и потом огребать люлей как это и положено в путирашке:))))
idruker 11 октября 2018 | 14:47
Ну и чего - Крым стоил этой нескончаемой головной боли?
oxlomon 11 октября 2018 | 14:54
idruker:
Примите таблетку аспирина — может, полегчает.
Или чем там у вас в Канаде головную боль лечат? Кленовым сиропом? :)
idruker 11 октября 2018 | 15:00
oxlomon: Что то я не помню, чтобы я просил всяких самозванных докторов лезть с советами. Лапонька, прибереги для себя свои шарлатанские рецепты
oxlomon 11 октября 2018 | 15:09
idruker:
Ну дык, я свои советы даю от случая к случаю. Да и никому они ещё не повредили. Даже понос никого не прохватил. ;)
А таких же как Вы, с их комментариями и советами, как нам тут жить, отсюда ссаными тряпками не изгонишь. Тем паче, что советы ваши для нас абсолютно неприемлемы. :(
nokola 11 октября 2018 | 15:00
Российская власть решила быковать до конца. До полного вылета из цивилизованного сообщества.
tprfrund001 11 октября 2018 | 15:04
Шумерцам, что скачут в комментах, не угодишь! Россия остаётся - зрада, Россия уходит - лютая зрада!