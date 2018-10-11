Z Архив новостей новости
5 1 6 548
14:30, 11 октября 2018

Губернатор Курской области Александр Михайлов, по некоторым данным, подал в отставку

По крайней мере, об этом сообщают источники телеканала Курск.тв. Подробности он пока не приводит. Михайлов возглавлял регион почти 18 лет. Ранее сегодня стало известно, что он подписал постановление о дополнительных гарантиях главы региона в связи с прекращением полномочий. В них указаны, в частности: бесплатный проезд до Москвы и обратно с супругой два раза в год, внеочередной прием губернаторам, сохранение поста охраны.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zhrv 11 октября 2018 | 14:59

- "сохранение поста охраны"

Полагает, это спасет от "докторов"?

Самое обсуждаемое

Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 152 6 9414 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 76 6 5982 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Новости

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя Международный экипаж, как ожидается, совершит экстренную посадку на территории Казахстана…

5 102 6 10278
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12083 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 209 6 24854 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 115 6 15927 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Новости

Аварийный «Союз» приземлился в Казахстане В  составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и  астронавт НАСА Ник Хейг…

5 120 6 14580
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 15618 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Отчим Александра Кокорина принес извинения Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо…

5 62 6 7644 11:07
Kфутбол, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8504 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 231 6 28732 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 53 6 6988 10.10
Новости

Авария произошла во время старта ракеты-носителя «Союз» к МКС На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, они остались живы…

5 72 6 9606
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48443 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15359 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11855 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров потребовал немедленных извинений от жителя Чечни, бросившего в пассажира метро жестяной банкой Видео с оскорблениями, снятое в одном из вагонов подземки, ранее появилось в социальных сетях…

5 20 6 15073
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 211 6 150244 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Хотели бы вы, чтобы футболисты Мамаев и Кокорин получили реальный срок?
5 45 6 11011 09.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 261 6 337127 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 166261 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7330039
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3695058

Сегодня в эфире