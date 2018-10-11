Губернатор Курской области Александр Михайлов, по некоторым данным, подал в отставку

По крайней мере, об этом сообщают источники телеканала Курск.тв. Подробности он пока не приводит. Михайлов возглавлял регион почти 18 лет. Ранее сегодня стало известно, что он подписал постановление о дополнительных гарантиях главы региона в связи с прекращением полномочий. В них указаны, в частности: бесплатный проезд до Москвы и обратно с супругой два раза в год, внеочередной прием губернаторам, сохранение поста охраны.