" Роскосмос намерен проверить все оставшиеся ракеты «Союз» после аварийного запуска с Байконура "

Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Пилотируемые запуски пока приостановлены. Кадровые решения в Роскосмосе возможны лишь при выявлении виновных, — сообщил сегодня вице-премьер Юрий Борисов. Авария произошла сегодня при запуске спустя 2 минуты после старта. Экипаж перешел в режим баллистического спуска, корабль «Союз» после аварии ракеты сел в степи Казахстана. Россиянин Алексей Овичинин и американец Ник Хейг, согласно официальным данным, чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются.