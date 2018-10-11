Роскосмос намерен проверить все оставшиеся ракеты «Союз» после аварийного запуска с Байконура
Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Пилотируемые запуски пока приостановлены. Кадровые решения в Роскосмосе возможны лишь при выявлении виновных, — сообщил сегодня вице-премьер Юрий Борисов. Авария произошла сегодня при запуске спустя 2 минуты после старта. Экипаж перешел в режим баллистического спуска, корабль «Союз» после аварии ракеты сел в степи Казахстана. Россиянин Алексей Овичинин и американец Ник Хейг, согласно официальным данным, чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 11 октября 2018 | 14:31
Да чего там проверять... Запуск все и так покажет.
tvitov66 11 октября 2018 | 14:39
tv_victim: выходит что этот "Союз" перед стартом не проверяли
vasyakirin 11 октября 2018 | 14:43
tvitov66: А как? Можно конечно разобрать и заново собрать, но кто потом проверит?
glotze7 11 октября 2018 | 14:43
"намерен проверить все оставшиеся ракеты «Союз»" - А сколько осталось то? Может уже и не начинать?
gonduras_on_colima 11 октября 2018 | 14:44
В общем-то всё случилось как всегда у совкорашистов - по заветам вождя.
Как только плешегном-пересидент сказал, что мы, мол, можем тааак прыгнуть, как сразу же и прыгнули вместо того, чтобы полететь.
zemljanka 11 октября 2018 | 15:00
Поздравления парням и их близким, всем, кто волновался за них. Живыми -этого главное - вернулись.
archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 15:01
tvitov66:
" Роскосмос намерен проверить все оставшиеся ракеты «Союз» после аварийного запуска с Байконура "
ржавчину наждачкой затрут, лишние отверстия жвачкой залепят, сопла кувалдой выправят - и, может, полетят?
но я бы на месте "омириканцкех пюндосов" - не рискнул бы, а российских космонавтов много - и не сосчитать! - они как прыгнут!
zapadnay 11 октября 2018 | 15:07
tvitov66:
А что раньше мешало проверить все, как надо?
kottigr1 11 октября 2018 | 14:31
Вот и довел Путин всю страну до ручки.... двери Скрипаля.
igorkot____1 11 октября 2018 | 14:39
kottigr1: Да нет. Видать поп плохо освятил.
tag188 11 октября 2018 | 14:33
Кадровые решения в Роскосмосе возможны лишь при выявлении виновных
======================
Сирийцы сбили российский самолет -- получили в подарок С-300.
Рогозин развалил космическую отрасль -- значит должен пойти на повышение.
В России такая вот, извращенная логика действует.
satttana_perrrrkele 11 октября 2018 | 14:36
tag188: это и называется АССИМЕТРИЧНЫЙ ответ
vova6_let 11 октября 2018 | 14:38
tag188: Рогозин может и пойдет на повышение, но главой роскосмоса теперь сделают мудко.
tvitov66 11 октября 2018 | 14:41
vova6_let: если мудко назначат главой роскосмоса то тогда бакланы расхреначат все ангары и стартовые площадки - так нельзя рисковать
karlson_helikopteroff 11 октября 2018 | 14:34
Все, слезай приехали. Уже пилотируемые Союзы на древней Р7 сделать не можем. Встали с колен и пробили головой дно
vvs7651 11 октября 2018 | 14:35
Явные происки пиндосов. То дырки сверлят, то наземь ракету сбрасывают...
mezulia 11 октября 2018 | 14:40
vvs7651: Зловредная омерека вряд ли своего будет сбрасывать. Украинскую ДРГ найдут, не сумлевайтесь :) Эт мы умеем и любим.
lager23 11 октября 2018 | 14:36
А, хорошие новости будут когда-нибудь, или с сегодняшним Путеным мы обречены?
mezulia 11 октября 2018 | 14:42
lager23: Ну помните же, он на ФСОшной митинге после выборОв орал: МЫ ОБРЕЧЕНЫ! Толпа ФСОшников вопила, прыгала, махала руками и в воздух чепчики бросала, изображая всенародное ликование.
lager23 11 октября 2018 | 14:50
mezulia: да,да!
Он тогда ещё слезу умиления смахнул рукой, но потом наврал что это от ветра!
ihor_syvoryj 11 октября 2018 | 14:37
Опять дядя Ваня датчик "раком" приколотил?
putin_itogy 11 октября 2018 | 14:38
Паскудство чекизма во всём..
--
Чекисты, в своём амплуа:
"Российские стримы, которые вели и Роскосмос, и транслировали СМИ, были прерваны в критический момент"..
Скрывать, при любом раскладе.
Скрывать всё!
"Не велено знать - барин велел".(с)
Нельзя знать населению, а вдруг что то пошло не так..
И может повредить имиджу всенародно любимого Вождя..
--
К слову: В Америке никогда не прерывали прямые трансляции, при всех авариях, "Челенджера", "Колумбии", и т.д. Благодаря этому, имидж Америк не пострадал, а для истории сохранились уникальные кадры. И люди до сих пор плачут, смотря их, и сочувствуя американской нации.
путинизм, Тьфу, на тебя!
buzukin1905 11 октября 2018 | 14:53
putin_itogy: Так на сто двадцатой секунде космолет уже улетает хрен знает куда - не видать ничо, далеко, однако! Американский имидж канешна не пострадал - просто списали два экипажа, всего делов... А тут все живы - даже американец в мокрых памперсах... Поглядим, што там будет с новыми американскими космолетами, сколько случится неприятных случаев - никто не застрахован от технического сбоя или атмосферного воздействия...
leonidkluev 11 октября 2018 | 14:54
Видимо прыгнули по путину.
peresvet73 11 октября 2018 | 14:56
У деды Путина ещё много ракет с непредсказуемой траекторией.
ss2020 11 октября 2018 | 14:57
2 минуты - это уже неплохо...!))))))))) так держать...доведём до 5-ти...!)
shai13 11 октября 2018 | 14:57
Что? Опять?
neyexo 11 октября 2018 | 14:58
На Эхе праздник, после 48 лет полетов без инцидентов
sva1 11 октября 2018 | 15:01
Слава Богу люди не пострадали.
Может все таки Рогозина уволят наконец, сколько можно это ... держать, да еще на таком посту :(
Все таки чуть получше будет. Назначил бы это Путин на какой нужник директором, пусть даже оклад бы сохранил, только бы близко к космосу не было и ни к чему сколько то важному.